ALLEN PARK, Michigan: Le quart-arrière de Detroit Matthew Stafford est douteux pour le match du dimanche dans le Tennessee, et le centre des Lions Frank Ragnow a été exclu en raison d’une blessure à la gorge qui lui fait essayer de ne pas parler pour protéger ses cordes vocales.

Vendredi, les Lions ont initialement qualifié Ragnow de douteux avant de le déclasser. Ragnow n’a pas pratiqué toute la semaine et a rencontré un spécialiste vendredi. Stafford n’a pas non plus pratiqué cette semaine en raison d’une blessure aux côtes qui l’a empêché de terminer la défaite de Detroits contre Green Bay la semaine dernière.

Il part en voyage, a déclaré l’entraîneur par intérim des Lions, Darrell Bevell.

Le Tennessee (9-4) n’avait exclu personne pour le match. Les Titans ont désigné le demi de coin Adoree Jackson comme douteux pour la première fois cette saison. Jackson a été placé sur la réserve blessée quelques heures avant l’ouverture des Tennessees et il n’a pas encore joué cette saison.

Le garde gauche Rodger Saffold (orteil), le gardien Kenny Vaccaro (maladie) et l’ailier serré Geoff Swaim (cheville) sont également discutables pour le Tennessee.

Detroit sera encore une fois sans receveur large Kenny Golladay. Golladay a joué pour la dernière fois le 1er novembre dans une défaite contre Indianapolis en raison d’une blessure à la hanche. Les Lions ont également exclu le joueur de ligne offensive Tyrell Crosby (cheville), le joueur de ligne défensive DaShawn Hand (cheville) et le demi de coin Darryl Roberts (hanche).

Le plaqueur défensif John Pensini (épaule) est discutable pour Detroit (5-8).

