LG a annoncé que ses modèles de téléviseurs 2021 bénéficieraient de l’intégration de Google Stadia et de NVIDIA GeForce Now. Alors que Stadia est disponible sur les modèles Android TV, webOS de LG sera la première plate-forme de télévision intelligente non Google à l’offrir. Pendant ce temps, GeForce Now n’est intégré à aucune plate-forme de télévision intelligente et LG sera le premier à l’avoir.

L’assistance Google Stadia arrivera en premier dans la seconde moitié de 2021. Grâce à cela, les utilisateurs pourront diffuser leurs jeux Stadia achetés sans avoir besoin d’appareils supplémentaires autres qu’une manette. Le service ne sera disponible que dans les régions où Stadia est actuellement disponible et disposera des mêmes plans qu’actuellement.

Le support GeForce Now arrivera plus tard dans l’année. Comme avec Stadia, les utilisateurs pourront acheter des jeux sur le service, puis les diffuser sur leur télévision. De plus, GeForce Now permet également aux utilisateurs de jouer à des jeux qu’ils ont déjà achetés sur d’autres plates-formes. Ce service sera également disponible uniquement dans les régions où il est actuellement disponible.

Les deux services seront disponibles sous forme d’application téléchargeable à partir du LG Content Store sur la plate-forme de télévision intelligente webOS 6 mise à jour dans les régions où ils sont disponibles.

