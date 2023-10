Le pied diabétique, une affection liée aux problèmes de pieds liés au diabète sucré, est fréquente chez les personnes atteintes de diabète. Ces problèmes peuvent survenir au niveau d’un ou des deux pieds en raison du diabète de type 1 ou de type 2.

Les symptômes associés au pied diabétique peuvent apparaître avec le temps. Ils peuvent être liés à des lésions nerveuses ou à des problèmes de circulation sanguine courants avec cette maladie.

Les problèmes de pied diabétique peuvent affecter votre peau ou la structure de votre pied. Des ulcères du pied (plaies ouvertes), des infections et des modifications de la forme de votre pied peuvent se développer.

Cet article décrit les causes et les signes des problèmes de pied diabétique, la nécessité d’un traitement et les moyens de favoriser la santé des pieds. Il détaille également les types de traitements et comment favoriser une bonne guérison.



Un ulcère diabétique sur un pied sur un site de pression.

Reproduit avec la permission de ©DermNet www.dermnetnz.org 2023.



Pourquoi le diabète provoque-t-il des problèmes de pieds ?

L’insuline est une hormone produite dans le pancréas qui contrôle les niveaux de sucre ou de glucose dans le sang. Dans le diabète, soit le corps ne peut pas produire d’insuline, ce qui est le cas dans le diabète de type 1, soit le corps ne peut pas répondre correctement à l’insuline, ce qui se produit dans le diabète de type 2. Des quantités insuffisantes d’insuline peuvent permettre au glucose de s’accumuler dans le corps. sang et restent à des niveaux dangereux.

Au fil du temps, une trop grande quantité de sucre dans le sang peut endommager vos nerfs, ce qui entraîne une neuropathie périphérique (lésions nerveuses des pieds). Cela peut également provoquer une maladie artérielle périphérique (MAP) (mauvaise circulation sanguine vers les pieds et les jambes), affectant la muqueuse de vos vaisseaux sanguins. La neuropathie périphérique survient chez environ 33 à 50 % des personnes atteintes de diabète.



Pied diabétique

Les symptômes de la neuropathie périphérique comprennent un engourdissement, des picotements et une perte de sensation dans les pieds. Par conséquent, vous ne réaliserez probablement pas que vous avez un ulcère (plaie ouverte), une coupure ou un autre type de plaie au pied jusqu’à ce que cela devienne grave.

Si la plaie n’est pas soignée, une infection peut se développer. Cependant, les vaisseaux sanguins endommagés par le diabète peuvent interférer avec la circulation sanguine normale, ce qui pourrait aider à cicatriser la plaie. Une infection non traitée et une mauvaise circulation sanguine peuvent entraîner un problème de santé majeur appelé gangrène, entraînant la mort de la peau, des muscles et d’autres tissus de votre pied.

Premiers stades du pied diabétique

Les premiers stades des problèmes du pied diabétique passent souvent inaperçus puisqu’ils ne sont pas spécifiques au pied diabétique. Apprendre à identifier ces changements peut vous aider à prévenir des complications graves.

Consultez votre professionnel de la santé si vous développez l’un des problèmes suivants qui pourraient indiquer les premiers stades de problèmes de pied diabétique ou d’orteils diabétiques :

Douleurs ou crampes dans les jambes, les mollets, les cuisses ou les fesses, surtout lors d’une activité physique

Engourdissement (perte de sensation) ou capacité de ressentir de la chaleur ou du froid dans les pieds

Brûlure, picotement ou douleur dans les pieds

Peau sèche et craquelée des pieds

Perte de poils sur les pieds, les orteils et le bas des jambes

Pied d’athlète (tinea pedis) ou autres infections fongiques entre les orteils

Ongles épais et jaunes

Une plaie, une ampoule, un ulcère, un maïs infecté ou un ongle incarné

Œdème (gonflement)

Rougeur ou chaleur aux pieds

Modifications de la forme de vos pieds, pouvant conduire à un « fond de bascule », signe d’une forme rare de pied diabétique appelée neuropathie du pied de Charcot, dans laquelle les os de vos pieds et de vos orteils se déplacent ou se brisent.

Douleur due au diabète qui se propage à votre jambe Bien que les douleurs aux jambes ne soient pas un symptôme courant du diabète, elles peuvent survenir à la suite d’une neuropathie périphérique due à un diabète incontrôlé. Une neuropathie touchant les jambes entraîne généralement les symptômes suivants : Douleur qui commence dans vos orteils et se propage progressivement vers vos genoux

Douleur quand tu marches

Changements dans votre façon de marcher

Perte d’équilibre provoquant davantage de chutes

Signes que le pied diabétique progresse

Les problèmes de pied diabétique progressent à des rythmes différents selon votre état. Cependant, les ulcères du pied diabétique progressent généralement de telle sorte que la plaie s’aggrave jusqu’à ce qu’elle touche finalement l’ensemble de votre pied. Les caractéristiques de la plaie à un instant donné permettent de classer la plaie.



Un pied avec un ulcère diabétique de grade 1.

Reproduit avec la permission de ©DermNet www.dermnetnz.org 2023.



Il existe plusieurs systèmes de classification des plaies diabétiques. Le système de classification de Wagner est largement accepté pour le diagnostic et le traitement appropriés des plaies du pied diabétique.



Un pied avec un ulcère diabétique de grade 2.

Reproduit avec la permission de ©DermNet et ©Dr. Richard Ashtonwww.dermnetnz.org 2023.



Le système de classification de Wager des plaies du pied diabétique comprend les niveaux de gravité de la plaie suivants :

Niveau 0 : Peau intacte d’apparence normale présentant des déformations osseuses indiquant un pied à risque

Peau intacte d’apparence normale présentant des déformations osseuses indiquant un pied à risque 1re année : Un ulcère superficiel (de surface) du pied sur les couches externes de votre peau

Un ulcère superficiel (de surface) du pied sur les couches externes de votre peau 2e année : Un ulcère plus profond et plus épais pouvant impliquer des ligaments, des tendons, des os ou des articulations de votre pied

Un ulcère plus profond et plus épais pouvant impliquer des ligaments, des tendons, des os ou des articulations de votre pied 3e année : Un ulcère avec un abcès ou ostéomyélite (infection osseuse)

Un ulcère avec un abcès ou (infection osseuse) Niveau 4: Tissu gangreneux (mort ou nécrotique) à l’avant de votre pied

Tissu gangreneux (mort ou nécrotique) à l’avant de votre pied Niveau 5: Gangrène qui s’est propagée à tout votre pied



Un pied avec un ulcère diabétique de grade 3.

Reproduit avec la permission de ©DermNet www.dermnetnz.org 2023.



Risques de problèmes de pieds diabétiques non traités

Les risques liés aux problèmes de pieds diabétiques non traités peuvent inclure les complications suivantes :

Ulcères et infections qui ne guérissent pas, entraînant la perte d’un pied, d’une jambe ou de la vie

Cors et callosités pouvant se transformer en ulcères

Peau sèche et craquelée pouvant entraîner des plaies et des infections

Faiblesse musculaire et perte de tonus de vos pieds, entraînant des déformations comme des orteils en marteau et des oignons

Pied de Charcot

Mauvaise circulation sanguine qui empêche la cicatrisation des plaies, entraînant la mort des tissus

Chaussures et accessoires pour soutenir les pieds diabétiques

Vous pouvez contribuer à prévenir les complications du pied diabétique en choisissant les bonnes chaussures et accessoires pour soutenir les pieds diabétiques. Suivez ces conseils pour choisir les bons produits :

Portez des chaussettes en coton bien ajustées, sans coutures, pour réduire les frottements, et changez-les quotidiennement.

Sélectionnez des chaussures dotées d’un bout large.

Faites mesurer votre pied chaque fois que vous achetez des chaussures. Achetez des chaussures tard dans la journée, lorsque vos pieds sont plus grands.

Évitez les chaussures à bout pointu et les talons hauts qui exercent une pression supplémentaire sur vos orteils.

Si possible, alternez entre plusieurs paires de chaussures confortables et bien ajustées pour éviter toute pression sur la même partie de votre pied.

Demandez à votre médecin des chaussures personnalisées qui peuvent réduire vos risques de développer des ulcères du pied.

Discutez avec votre médecin de la possibilité de porter des orthèses personnalisées ou de porter des orthèses pour amortir vos pas et redistribuer le poids de votre corps sur les os et les articulations de votre pied pour améliorer votre démarche (modèle de marche).

Chaussettes de compression pour pied diabétique Discutez avec votre médecin des avantages du port de chaussettes de compression pour le pied diabétique. Ces chaussettes favorisent la circulation du sang en pressant doucement votre jambe.

Surveillance à domicile et soins des pieds

La surveillance et les soins des pieds à domicile peuvent vous aider à détecter rapidement les symptômes du pied diabétique. Cela peut faciliter un traitement plus rapide et réduire votre risque d’amputation due à des complications.

Contrôler votre glycémie afin qu’elle reste dans votre plage cible est le meilleur moyen de protéger vos pieds contre les dommages aux nerfs et aux vaisseaux sanguins. Prendre les mesures suivantes pour garantir le soin des pieds peut également aider à garder vos pieds en bonne santé :

Examinez le dessus et la plante de vos pieds pour déceler des changements tels que des coupures, des rougeurs, des plaies, des ampoules ou d’autres changements sur la peau ou les ongles de vos pieds. Utilisez un miroir pour vous aider à examiner la plante de vos pieds.

Lavez-vous les pieds quotidiennement avec de l’eau tiède et du savon. Évitez de tremper vos pieds, cela pourrait les dessécher. Après avoir lavé vos pieds, séchez-les complètement et appliquez une crème hydratante sur le haut et le bas, en évitant entre vos orteils.

Portez des chaussures et des chaussettes bien ajustées pour éviter de provoquer des irritations ou des plaies dues au frottement.

Ne marchez jamais pieds nus, même à l’intérieur, pour éviter les blessures. Vérifiez qu’aucun petit caillou ou autre matière ne reste coincé à l’intérieur de votre chaussure, ce qui pourrait irriter votre peau.

N’essayez pas d’enlever vous-même les callosités ou les cors avec des ciseaux, une tondeuse ou des produits en vente libre. Consultez un podologue pour résoudre ces problèmes.

Coupez vos ongles de pied droit à l’aide d’une tondeuse. Si vous n’y parvenez pas, demandez à votre podologue de le faire pour vous.

Protégez vos pieds des températures extrêmes. Par temps chaud, utilisez un écran solaire et résistez à l’envie de marcher pieds nus. Pendant les mois les plus froids, portez des chaussettes plutôt que de placer vos pieds près d’un radiateur pour rester au chaud.

Maintenez la circulation sanguine dans vos pieds en les gardant surélevés lorsque vous êtes assis. Remuez vos orteils et faites le tour de vos pieds pendant quelques minutes plusieurs fois dans la journée.

Restez actif avec des mouvements comme la marche, le vélo ou la natation, qui sont moins susceptibles d’endommager vos pieds.

Faites régulièrement des contrôles de vos pieds qui impliquent un examen physique de vos pieds et un test de leur débit lors de vos visites médicales, même si vous ne remarquez aucun problème.

Comment un prestataire traite le pied diabétique

La façon dont votre prestataire traite un pied diabétique dépend de l’emplacement et de l’étendue des dommages présents ainsi que d’autres facteurs tels que votre état de santé général et vos conditions sous-jacentes. Bien qu’il n’existe aucun remède contre le pied diabétique, le traitement peut ralentir sa progression et gérer les complications avant qu’elles ne deviennent graves.

Avec un diagnostic précoce, votre prestataire pourra peut-être traiter votre pied diabétique avec l’un des traitements non chirurgicaux suivants :