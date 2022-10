Stade de Reims vs Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 8 octobre 2022

Le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, a disputé plus d’une mi-temps avec 10 hommes, mais a sauvé un match nul et vierge au Stade de Reims samedi pour prolonger son invincibilité cette saison.

Sergio Ramos a décroché un carton rouge alors que les esprits s’échauffaient peu avant la mi-temps, mais un PSG remanié, en l’absence de Lionel Messi, blessé, a réussi à garder sa cage inviolée.

C’était le 28e carton rouge de la carrière de Ramos dans toutes les compétitions, selon ESPN Stats & Information.

Ils ont 26 points en 10 matchs et mènent Marseille, qui a chuté à une défaite 2-1 à domicile contre l’AC Ajaccio, de trois points.

Reims est 14e avec huit points.

Sergio Ramos a reçu son deuxième carton rouge en tant que joueur du PSG contre Reims samedi. DENIS CHARLET/AFP via Getty Images

Les hôtes ont joué avec audace mais le PSG a eu la meilleure chance grâce à Mbappe, qui a été refusé à bout portant par Yehvann Diouf à la 33e minute.

Ramos, cependant, a reçu un carton jaune après s’être disputé avec l’arbitre Pierre Gaillouste, qui un instant plus tard est revenu vers l’Espagnol et lui a remis un carton rouge direct.

L’entraîneur Christophe Galtier a remplacé le milieu de terrain Carlos Soler par Neymar alors que le PSG poussait pour la victoire, mais les visiteurs manquaient d’idées et devaient se contenter de partager les points lors d’une soirée à oublier.

Plus tôt, la deuxième place de Marseille était menacée samedi alors qu’ils étaient devancés par le promu Ajaccio.

Le 100e but de Dimitri Payet en championnat ne signifiait pas grand-chose au final puisqu’il était rapidement suivi par l’égalisation de Bevic Moussiti-Oko et le but contre son camp de Leonardi Balerdi.

Lorient, troisième, les placera à la deuxième place s’ils battent Brest et le RC Lens, quatrième, passera également devant s’ils remportent les trois points du derby du nord à Lille dimanche.

Au Stade Vélodrome, Payet a ouvert le score d’un coup de pied après une main de Cédric Avinel à la 15e minute.

Dix minutes plus tard, pourtant, Moussiti-Oko devance la défense marseillaise pour battre Ruben Blanco d’une frappe du gauche.

Les visiteurs ont pris les devants deux minutes après le début de la seconde période lorsque Balerdi a dévié le centre de Youssouf Kone dans son propre filet et la seule occasion franche de Marseille est ensuite survenue à la 55e minute lorsque Oumar Gonzalez a également failli marquer un but contre son camp. (Reportage par Julien Pretot; Montage par Christian Radnedge)