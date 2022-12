Le stade 974 est l’un des sites de la Coupe du monde dont on parle le plus. Maintenant, il fait face à la déconstruction et à la transplantation dans un nouvel emplacement. Le stade est le premier stade temporaire de l’histoire de la Coupe du monde et marque une nouvelle ère dans l’architecture du football.

Les constructeurs ont utilisé 974 conteneurs d’expédition recyclables pour le construire. Le numéro tire son nom de l’indicatif téléphonique international du Qatar. La construction n’a commencé qu’en 2018, un an après le début de la construction d’autres stades qatariens.

Le conservatisme était le principal facteur lorsque les responsables ont commencé à planifier le stade. La FIFA rapporte que le stade utilise 40% d’eau en moins par rapport au stade traditionnel. En outre, AP a déclaré que le stade 974 peut avoir une empreinte carbone inférieure en fonction de la distance parcourue par le stade en cours d’utilisation.

Fenwick Iribarren Architects, le planificateur en chef du stade 974, a déclaré que son objectif principal était d’éviter un éléphant blanc ou un terrain qui n’est pas utilisé après une Coupe du monde.

L’héritage du stade 974

Malgré son design innovant, le stade 974 a reçu beaucoup de réactions négatives sur les réseaux sociaux pour ses couleurs odieusement vives et son temps de construction plutôt rapide.

Cette monstruosité de stade semble tout droit sortie de Junk Junction. Le stade 974 a la même énergie qu’un projet scolaire procrastiné réalisé la veille de l’échéance qui comprend un triplé acheté chez Michael cinq minutes avant la fermeture du magasin. David Moore des 18

Après avoir ouvert ses portes lors de la Coupe arabe de la FIFA en 2021, il a accueilli six matches, dont une demi-finale entre la Tunisie et l’Égypte qui a attiré plus de 36 000 fans enthousiastes.

La participation du stade 974 à la Coupe du monde a été importante bien qu’il n’ait accueilli que sept matches. C’était le champ de bataille entre une confrontation enflammée entre la Suisse et la Serbie, elle a vu l’Argentine battre la Pologne et elle a accueilli la déroute du Brésil contre la Corée du Sud.

Pendant la Coupe du monde, les spectateurs ont souligné que le stade 974 est le seul stade sans climatisation, ce qui est brutal pour les fans et les joueurs confrontés à la chaleur humide qatarie.

Le stade a bouclé ses sept matches de Coupe du monde. Par conséquent, les constructeurs commencent la déconstruction de l’arène. Beaucoup estiment que les 974 conteneurs maritimes vont vers un pays africain ou sud-américain. À l’heure actuelle, personne ne connaît la destination du stade de la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / Matthias Koch