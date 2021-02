Los Angeles: la dramaturge Stacy Osei-Kuffour a été sollicitée pour le redémarrage de «Blade» de Disney et Marvel. L’acteur à deux reprises lauréat d’un Oscar, Mahershala Ali, incarne le héros titulaire mi-vampire, mi-mortel. Selon Variety, l’accord fait d’Osei-Kuffour, surtout connu pour avoir écrit «Watchmen» de HBO, «Hunters» d’Amazon et la série Hulu «Pen15», la première femme noire à écrire un projet de Marvel Studios. Créé par l’écrivain Marv Wolfman, Blade a d’abord fait une apparition dans la bande dessinée de 1973 « The Tomb of Dracula # 10 » en tant que personnage secondaire.

Il est un chasseur de vampires – mi-mortel, mi-immortel – qui essaie de libérer le monde des vampires pour venger sa mère, qui a été tuée par un vampire alors qu’elle lui donnait naissance. La diversité dans les coulisses est au centre de la phase quatre de Marvel, dans le cadre de laquelle la cinéaste Nia DaCosta a été encordée pour réaliser «Captain Marvel 2», devenant ainsi la première femme noire à diriger un film de Marvel Cinematic Universe. Aucun directeur n’est encore associé au redémarrage de «Blade».