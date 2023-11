StackShare présente le fichier Tech Stack

Présentation de deux nouveaux produits pour aider les clients à tirer parti de ce nouveau format : StackShare AI et StackShare Connect

OAKLAND, Californie, 9 novembre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–StackShare, la société de renseignement sur la pile technologique, a annoncé aujourd’hui le lancement du « Tech Stack File ». Ce nouveau format de fichier open source est en passe de devenir la norme universelle pour organiser, visualiser et partager les données de la pile technologique afin de rationaliser la manière dont les organisations exploitent les données technologiques et l’intelligence artificielle pour accélérer l’innovation.

Historiquement, les données d’entreprise sur les technologies de génie logiciel ont été principalement fragmentées entre des feuilles de calcul et des wikis. Cette méthodologie obsolète a souvent constitué un obstacle à l’intégration efficace de la base de code, aux migrations à grande échelle et aux tâches de diligence raisonnable. En collaboration avec l’équipe de direction de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), StackShare a identifié le besoin des utilisateurs finaux et des projets open source d’une source unique de vérité pour les données de la pile technologique.

Avec ce lancement, StackShare relève ces défis et progresse à une époque dominée par des transformations numériques rapides, un intérêt croissant pour les applications d’IA et une prolifération technologique accélérée.

Présentation du fichier de données Tech Stack : techstack.yml

Au cœur de cette initiative se trouve techstack.yml: un fichier YML complet qui fournit un aperçu détaillé du profil technologique complet d’une organisation, couvrant les packages open source, les logiciels commerciaux, l’infrastructure en tant que code (IaC), le SaaS, etc.

Le nouveau fichier techstack.yml peut être automatiquement généré et visualisé via la nouvelle application GitHub de StackShare : Stack File, accessible via https://stackshare.io/tech-stack-file. L’application GitHub utilise les API StackShare pour générer des fichiers de pile technologique pour chaque référentiel Git auquel une organisation se connecte. L’application GitHub génère également un deuxième fichier qui visualise le fichier YML via un fichier Markdown appelé techstack.md. Les deux fichiers sont ajoutés et mis à jour via des requêtes Pull automatisées dans GitHub, éliminant ainsi le besoin de toute modification du flux de travail.

L’histoire continue

Alimenter de nouvelles capacités d’IA et un écosystème de partenaires

Pour aider les clients à exploiter davantage la puissance de ce nouveau format de fichier, StackShare lance deux produits : IA StackShare et StackShare Connect. StackShare AI offre des informations provenant de plus d’un million de développeurs de la plateforme, combinées aux fichiers de données de la pile technologique d’une organisation pour fournir des informations personnalisées et des recommandations de consolidation.

“Le Tech Stack File est immédiatement utile comme moyen de documenter automatiquement vos piles technologiques pour tous vos dépôts sur GitHub. Il vous suffit de le définir et de l’oublier. Mais bientôt, avec StackShare AI, vous pourrez obtenir des informations automatisées de l’intégralité de la base de connaissances StackShare ainsi que des recommandations personnalisées à l’aide de vos fichiers de pile technologique. Vous pourrez effectuer des requêtes en langage naturel pour voir les opportunités de consolidation, de duplication, etc. Le fichier Tech Stack est la manière dont nous tenons la promesse d’une véritable pile technologique Intelligence”, a déclaré Yonas Beshawred, fondateur et PDG de StackShare.

StackShare Connect permet une intégration transparente des fichiers de données de la pile technologique avec les services et applications Web couramment utilisés. FOSSEla société de gestion open source, s’est associée à StackShare pour devenir le partenaire de lancement de StackShare Connect, permettant aux clients d’appliquer une gouvernance avancée des politiques open source et d’obtenir une surveillance complète des dépendances.

Kevin Wang, fondateur et PDG de FOSSA, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à StackShare dans ce domaine car nous avons constaté une demande de nos clients demandant des données de pile technologique plus robustes qui vont au-delà des dépendances open source. ” L’infrastructure, le SaaS et d’autres technologies sont utilisés, puis nous leur appliquons des politiques de gouvernance. Avec StackShare Connect, nous allons permettre cela et générer plus de valeur pour nos entreprises clientes. “

Directions futures

La réponse initiale au Tech Stack File de la communauté StackShare a été extrêmement positive. Au fur et à mesure que le voyage progresse, StackShare prévoit de :

Solliciter les commentaires des contributeurs et des responsables du projet CNCF pour fournir des conseils et des suggestions sur le format de fichier

Élargissez la portée du Tech Stack File grâce aux partenariats StackShare Connect

Accès ouvert à StackShare AI aux clients StackShare Enterprise

Pour plus d’informations sur la visite de lancement https://stackshare.io/posts/introducing-the-tech-stack-file.

À propos de StackShare

StackShare est la société de veille technologique qui permet aux développeurs et aux organisations de lutter contre la prolifération technologique en prenant des décisions technologiques basées sur les données. StackShare fournit des informations en temps réel sur toutes vos piles technologiques. Avec une communauté de plus d’un million de développeurs, CTO et architectes d’entreprise, StackShare rassemble des ingénieurs indépendants et des équipes Fortune 500 pour leur faire gagner du temps, augmenter la vitesse d’ingénierie et réduire leurs risques technologiques.

Obtenez des informations sur la pile technologique dès aujourd’hui : https://stackshare.io

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231108514442/en/

Contacts

Branche Michelle

[email protected]

+1 240-284-3114