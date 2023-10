Stacked OnePlus 11R Solar Red est lancé en exclusivité pour l’Inde

OnePlus vient de lancer une version 11R Solar Red exclusive à l’Inde – une variante empilée du 11R dans une couleur accrocheuse.

OnePlus présente la couleur comme emblématique de la marque. Le dos est en cuir végétalien adhérent avec des coutures sur les côtés.

Mis à part le design arrière, il s’agit d’un OnePlus 11R au maximum avec 18 Go de RAM LPDDR5X, une puce Snapdragon 8+ Gen 1, 512 Go de stockage et une charge SuperVOOC de 100 W. OnePlus affirme que la RAM ajoutée rendra le 11R Solar Red 6 % plus rapide et qu’il exécutera volontiers Genshin Impact à une moyenne de 59,46 ips.

Le OnePlus 11R Solar Red coûte 45 999 INR dans sa seule version 18/512 Go. Il sera mis en vente en Inde à partir du 8 octobre via OnePlus et Amazon.

