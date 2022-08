Stack se lève à nouveau pour le conseil de Kelowna

Luke Stack a annoncé sa candidature à la réélection du conseil de Kelowna.

Son intention de se présenter survient un jour après que sa charge pour un changement de désignation de terrain pour le terrain de golf de Kelowna Springs a échoué lors d’un vote à égalité du conseil.

S’il est réélu, Stack a déclaré qu’il continuerait de se concentrer sur l’expansion des parcs et des loisirs, la sécurité communautaire, les problèmes environnementaux, la promotion du logement abordable et le maintien d’une qualité de vie élevée à Kelowna.

Stack a déjà été élu quatre fois au conseil municipal et est actuellement son membre le plus ancien.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaÉlections municipalesGouvernement municipalPolitique municipale