Stacia suggère une thérapie avec Nate

Au cours de l’épisode de MAFS de ce soir diffusé à 8/7 c sur Lifetime, les téléspectateurs verront la suite de la lune de miel d’un couple «économe en eau», qui prend une tournure plus sérieuse au milieu d’une conversation sur la santé mentale.

Nate et Stacia continuent d’avoir de profondes conversations sur des choses centrées sur leur mariage.

Après avoir déjà discuté d’un accord post-nuptial, quelque chose sur lequel Stacia était catégorique, Nate a accepté d’en signer un pour rendre sa femme “confortable”.

Maintenant, une confortable Stacia demande à Nate d’éventuellement suivre une thérapie pour leur donner les outils dont ils ont besoin pour réussir.

Dans un clip exclusif, nous voyons Stacia exprimer son soulagement que son mari ne soit pas intimidé par elle.

“Une chose que vous m’avez dite, c’est que vous ne m’intimidez pas, et cela m’est resté parce que j’ai l’impression que dans mon passé, j’ai été très intimidante envers les hommes”, explique Stacia. “C’est en quelque sorte la raison pour laquelle je suis aussi célibataire.”

Elle raconte ensuite à Nate une rupture antérieure qui l’a amenée à suivre une thérapie.

“Après cette relation, j’ai senti que j’avais besoin d’aller en thérapie, j’avais besoin de réévaluer pour m’aider à traverser certaines choses de l’enfance pour comprendre ce que je voulais dans une relation”, déclare Stacia alors que Nate la félicite de s’être améliorée. “Comme [now] Je sais qui je suis, je sais ce que je veux.

Nate est réceptif aux séances de thérapie réflexive de Stacia et la félicite de prendre soin de sa santé mentale, mais sa femme a une GROSSE question pour lui; “Seriez-vous ouvert à ce que vous et moi allions en thérapie juste pour aider en quelque sorte la relation?” elle demande.

On dirait que c’est un autre compromis facile pour le couple, mais une Stacia honnête admet qu’elle espère que les choses ne sont pas trop belles pour être vraies.

“Cela ne fait que quelques jours et j’espère juste que j’obtiens vraiment le vrai et authentique Nate”, a déclaré Stacia aux caméras. “Je ne suis pas du genre à aimer les fausses personnes autour de moi, donc je veux être responsable, transparent et authentique.”