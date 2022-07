Stacia et sa mère parlent de Nate – Hollywood Life

Stacia et sa maman, Stacyse préparent pour un jour très important : le mariage de Stacia avec Nath. “Je suis très excitée pour toi aujourd’hui”, dit Stacy à sa fille dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 13 juillet de Marié au premier regard. Stacy est ravie que Stacia prenne enfin un risque.

“Vous planifiez généralement tout, et de voir que vous n’avez pas ce contrôle et que vous vous en sortez, c’est incroyable”, poursuit Stacy. Stacia répond: “Tout ce que je peux faire, c’est essayer.”

La mère et la fille sont toutes deux nerveuses à propos du grand jour. “Je sais que vous êtes particulièrement attentif à vos hommes”, dit Stacy. « C’est ce qui m’inquiète. Je veux que tu lui donnes une chance. Parfois la première impression n’est pas la meilleure parce que c’est vraiment superficiel… Je veux. apprendre à connaître cette personne et ne laissez pas vos peurs vous arrêter.

Stacia s’inquiète de savoir quelles sont les attentes de Nate envers sa femme. « Je ne veux pas que ses attentes soient quelque chose qui… change qui je suis », admet-elle. L’amie de Stacia demande si (et comment) elle va faire des compromis quand il s’agit de problèmes dans sa relation. Stacia fait remarquer qu’elle va devoir établir ce qu’est une “véritable frontière” avec Nate.

Lors de la première de la saison 15, Stacia a révélé son plus gros dealbreaker dans une relation. Stacia a dit à sa mère qu’un “post-nup” n’est pas négociable avec elle. “Je suis à 100% pour ça”, a déclaré Stacia. Cependant, Stacia veut fonder une famille et pense Marié au premier regard l’aidera à réaliser ce rêve.

“Mais j’ai l’impression qu’en vieillissant, cela me repousse un peu plus loin dans le fait d’avoir des enfants. J’ai donc besoin de trouver quelqu’un qui soit aussi sérieux et déterminé à vouloir que vous sachiez fonder une famille », a-t-elle déclaré. Marié au premier regard la saison 15 est diffusée les mercredis sur Lifetime.