Stacia et Nate, mariés au premier regard, se marient

Dans l’épisode de mercredi de “Married At First Sight”, les téléspectateurs ont vu une comptable “boss lady” épouser joyeusement un day trader aventureux, mais leur chimie initiale s’ajoutera-t-elle à un mariage amoureux ?

C’est la question que les fans se posent après avoir regardé la mariée de la saison 15 de #MAFS Stacie, 37 ans, épouser Nate, 34, devant leur famille et leurs amis. Les deux se sont entendus à l’autel même en entendant des notes embarrassantes de leurs amis sur leurs bizarreries.

Les invités au mariage de Stacia ont partagé ses nombreuses réalisations, dont deux diplômes, mais ont averti son épouse étrangère qu’elle dormait les yeux ouverts…

et les invités de Nate l’ont embarrassé en disant à Stacia qu’il est un “monstre dans les draps”.

“Où est-ce-qu’ils font ça?!” demanda Nate. “Nous parlerons de ce genre de choses plus tard.”

Les deux ont ensuite échangé leurs vœux avant de sceller les choses avec un baiser.

“Je jure d’être votre partenaire de danse, même si nous sommes les seuls à danser et que c’est un peu décalé”, a déclaré Stacia. “Je jure de t’honorer, de te respecter et de te chérir comme mon mari, aujourd’hui et tous les jours.”

“Je suis ravi de découvrir ce nouveau chapitre avec vous, Stacia”, a déclaré Nate. « Et en tant que mari, je serai votre roc. Et je promets d’être le calme dans n’importe quelle tempête. Je te serai fidèle et je te fournirai une vision si nécessaire.