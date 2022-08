Stacia et Nate de #MAFS parlent de tomber potentiellement amoureux [Exclusive]

Au cours de l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetime, les téléspectateurs verront un couple parler de tomber potentiellement amoureux et se rendront compte qu’ils sont dans deux endroits très différents.

Nate et Stacia sont mis au défi de discuter du spectre de l’amour dans lequel ils se trouvent et de ce qu’il faudra pour qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre.

Après avoir déjà discuté d’un accord post-nuptial et peut-être aller en thérapie pour leur donner les outils dont ils ont besoin pour réussir, les deux passent une soirée romantique au bord de la piscine et deviennent sérieux au sujet du mot L.

Selon l’une d’elles, « l’amour est plus un engagement, pas un sentiment », mais leur conjoint n’est pas d’accord.

Dans un clip exclusif, nous voyons Stacia et Nate discuter du spectre de l’amour dans lequel ils se trouvent. Nate admet qu’il se situe quelque part au milieu et, comme vous pouvez l’imaginer, Stacia est mécontente.

“Je me rapproche un peu du milieu”, admet Nate. “Vous savez, 5 sur 10, plus ou moins – 4 sur 10.”

Stacia est stupéfaite d’apprendre que Nate n’est qu’à “40 sur 100”, mais Nate dit qu’il est juste pratique.

“C’est juste le temps,” répondit Nate. “Plus nous sommes proches les uns des autres, plus nous sommes à l’aise tous les deux.”

“Je sous-estime mes sentiments pour toi est plus réaliste parce qu’il y a plus de potentiel”, dit Nate avant que Stacia, qui est à 8 sur 10, ne lui demande ce qu’elle peut faire pour l’amener à 100 %.

Et tandis que Nate essaie d’arranger les choses avec sa femme qui est plus avancée sur le spectre amoureux, Stacia lui rappelle les conseils que le pasteur Cal leur a donnés.

“Je reviens en quelque sorte à ce que le pasteur Cal a dit, l’amour est plus un engagement et non un sentiment.”