Stacia admet qu’elle a trompé et choque Nate

Pendant l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront une femme faire un aveu choquant qui laisse son mari sans voix.

Nate et Stacia rencontrent le pasteur Cal et deviennent RÉELS au sujet des relations, si réels en fait que Stacia admet une transgression antérieure.

Les deux ont atteint la barre des quatre semaines, consommé leur mariage et se sont connectés au cours de l’enfance de l’autre, y compris un moment émouvant lorsque Stacia a éclaté en sanglots en discutant avec le père de Nate qui l’a élevé en tant que père célibataire.

Le couple a également rencontré le Dr Pepper qui les a exhortés à travailler sur la résolution des conflits en se tenant la main lors de discussions difficiles.

“Lorsque vous avez une discussion difficile, si vous vous tenez la main, cela modifiera votre façon de parler”, a déclaré l’expert #MAFS. “Vous vous souviendrez que vous êtes l’équipe qui répond à la question.”

C’est maintenant au tour du collègue expert #MAFS du Dr Pepper de consulter le couple et cela conduira à un aveu choquant.

Clip exclusif de la saison 15 de “Marié au premier regard”

Dans un clip exclusif, nous voyons Stacia et Nate discuter avec le pasteur Cal des insécurités et l’expert #MAFS les interroge sur la tricherie. Stacia admet qu’elle a été trompée et trompée elle-même, mais dit qu’elle est une femme changée.

« C’est arrivé il y a plus de 10 ans, alors je ne suis plus cette personne », dit Stacia.

Lorsque le pasteur Cal demande à Nate ce qu’il pense de la confession de Stacia, il est clair qu’il est choqué.

“[I feel] juste un peu de déception », dit Nate. « Vous savez parce que je suis marié à quelqu’un qui a eu cette expérience dans le passé.

Il continue,

“Je la vois d’une certaine manière, vous savez que je suis fière d’avoir Stacias comme épouse et quand j’entends quelque chose comme ça, c’est juste un peu alarmant parce que je la vois comme une femme formidable et tricher n’est pas vraiment une bonne chose. ”

Le pasteur Cal demande alors à Stacia si elle se sent “à l’aise” ou “en sécurité” pour partager des choses comme celle-ci avec son mari.

“C’est euh fragile”, dit Stacia. “Je ne sais pas ce qui va se passer la prochaine fois si je partage des informations, vais-je être jugé.”

L’expert retourne ensuite la question à Nate alors que lui et sa femme regardent sombrement.

“Si vous vous demandez bien qu’elle ne m’a pas tout dit, la question est est-ce qu’elle en a besoin?” demande le pasteur Cal.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Heureusement pour ces deux-là, les choses ne seront pas totalement sérieuses ce soir et les téléspectateurs les verront passer du temps intime ensemble, y compris de la crème fouettée, qui est clairement la préférée de Nate.

Vous pouvez voir la suite de ce moment lorsqu’un nouvel épisode de “Marié au premier regard” sera diffusé CE SOIR mercredi 28 septembre à 8/7 c sur Lifetime.