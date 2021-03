Qu’il s’agisse de placer des paquets croustillants dans son placard ou de trier les couleurs du Lego de ses enfants, Stacey Solomon est peut-être la personne la plus organisée de Grande-Bretagne.

Les boîtes sont alignées par ordre de hauteur, les jeans sont enroulés par ordre de popularité, les aliments sont triés dans des contenants étiquetés et tout, du vieux papier d’emballage aux arrosoirs, est recyclé.

La star de Loose Women, âgée de 31 ans, adore désencombrer, et ses abonnés Instagram ont grimpé à 4,2 millions après que ses hacks organisationnels soient devenus viraux.

Maintenant, la maman de trois enfants a une nouvelle émission appelée Sort Your Life Out, à venir bientôt sur BBC1, qui présente le présentateur et une équipe d’experts alors qu’ils aident les familles à dépouiller, trier et systématiser toute leur maison.







«Je connais par expérience la joie qui peut découler du tri de votre vie!» dit Stacey, qui vient d’emménager dans une nouvelle aire d’Essex avec son partenaire Joe Swash, 39 ans, ses fils Zachary, 13 ans, et Leighton, huit ans, et leur fils Rex âgé de 22 mois.

Les fans avides suivront Stacey sur les réseaux sociaux alors qu’elle organise sa nouvelle maison qu’elle a surnommée Pickle Cottage.

Joe a même plaisanté en disant qu’il était trop effrayé pour toucher quoi que ce soit de peur d’avoir des problèmes avec le tidier maniaque, qui a également un nouveau livre, Tap to Tidy: Organizing, Crafting & Creating Happiness In A Messy World.







Dans l’émission télévisée, les familles sont confrontées à chacun de leurs biens disposés dans un entrepôt.

Le premier épisode suit Tash et Lawrence Yaku et leurs quatre enfants alors qu’ils se demandent comment ils ont amassé 48 tasses, 3000 jouets, 60 chargeurs obsolètes, 225 DVD, 11 vieux téléphones portables et 23 paires de lunettes de natation.

Alors que les Yakus se préparent à affronter leurs démons encombrés, nous découvrons comment arranger nos vies à la manière de Salomon.

Déshabiller et trier







Le moyen le plus simple d’organiser le contenu de vos armoires est de «dépouiller, trier et systématiser», tout en enlevant, en le disposant et en prenant des décisions.

Stacey, qui admet qu’elle obtient un véritable buzz d’un grand nettoyage de printemps, déclare: «Vous devez d’abord décider ce que vous voulez garder et ce que vous perdez.

«La maison familiale moyenne contient des milliers d’articles dont nous n’avons pas besoin et vivre dans tout ce désordre nous rend misérables.»

Les trucs et astuces incluent la fixation de délais clairs pour ne pas être tenté de les remettre à plus tard.

Stacey dit: « Vous avez besoin de pression. »

L’organisateur extraordinaire Dilly Carter, qui aide Stacey dans l’émission, ajoute: «Il y a un art dans l’emballage. Vous devez emballer avec un but. » Cela signifie jeter ou recycler des choses dont vous n’avez évidemment pas besoin.







Stacey suggère également de s’attaquer à un tiroir ou une armoire à la fois, pas à une pièce entière à la fois, ce qui peut être accablant.

Lorsque vous disposez tout, séparez les articles en zones, telles que la cuisine, les vêtements, les appareils électriques, les articles sentimentaux et les activités de plein air.

Lâcher prise est la partie la plus difficile. Elle dit: «Parfois, il y a un attachement émotionnel. Je garde des trucs aléatoires et grossiers parce que je ne peux pas les laisser partir. Alors je comprends tout à fait.

Mais Stacey souligne que recycler ou envoyer un article dans une meilleure maison ou dans un magasin de charité peut être joyeux.

Elle dit: «En avez-vous besoin? Aimes-tu ça? Sinon, c’est parti.

Nettoyer et recycler







Stacey est connue pour ses «maquillages» et adore se perdre dans un projet artisanal.

«C’est ma forme de méditation», dit-elle dans son nouveau livre. «C’est une chance pour moi d’oublier les choses qui se passent dans le monde autour de moi pendant une minute.»

Dans le spectacle, le menuisier et upcycler Robert Bent et le fanatique du nettoyage Iwan Carrington l’aident à rénover la maison de la famille Yaku, peignant, réparant et rénovant de vieux meubles.

Stacey dit: «Vous pouvez complètement relooker une maison familiale sans vous ruiner, simplement en nettoyant, en organisant et en recyclant ce que vous avez déjà.»







Les conseils de nettoyage sur le spectacle incluent l’utilisation de citron et de sel pour se débarrasser du calcaire et l’ajout d’une brosse de toilette à faible coût à une perceuse pour éliminer l’huile de coude du nettoyage des toilettes. Rob transforme l’ancien meuble TV de la famille Yaku en armoire à boissons pour quelques bouteilles de vin égarées.

Et dans la menuiserie de génie, il transforme les escaliers inférieurs de la maison en tiroirs coulissants pour les chaussures et construit une coiffeuse peu encombrante au-dessus d’un radiateur.

Stacey a beaucoup de suggestions pour upcycler les articles les plus sentimentaux. Une vieille chaise d’allaitement grinçante est recouverte d’un fauteuil à bascule à la mode.







Le vieux papier d’emballage est transformé en impressions des initiales des enfants sur les murs de la chambre. Les mousselines pour bébés sont cousues dans une couverture à mémoire.

D’autres idées de «maquillage» tirées du livre de Stacey et d’Instagram incluent de vieilles caisses de jardin transformées en étagères, un arrosoir transformé en étalage lumineux, des pots de bougies vides transformés en mangeoires d’oiseaux, un spray d’oreiller parfumé et un cadre photo feuillage.

Systématiser







Maintenant, nous arrivons à la partie amusante. Achetez-vous une étiqueteuse, qui coûte aussi peu que 12 £, investissez dans plusieurs conteneurs transparents et lancez-vous sur vos propres systèmes.

«C’est comme mon porno», dit Stacey en examinant le réfrigérateur Yaku nouvellement organisé, avec tous les aliments soigneusement étiquetés dans des conteneurs.

Elle suggère d’incliner les tablettes, puis d’utiliser des tiges de tension pour empêcher les boîtes empilées de glisser vers l’avant. «Reconfigurez toujours vos armoires pour qu’elles fonctionnent pour vous», dit-elle.

Stacey ajoute également des pinces à rideaux pour suspendre les paquets dans les armoires de cuisine. «C’est comme une garde-robe de sauces!» elle dit. «Je fais ça avec le mien et honnêtement, ça a changé ma vie.»

Les céréales sont décantées dans des récipients transparents. Dilly explique: «Il s’agit de savoir ce que vous avez, de pouvoir voir ce que vous avez et de savoir combien il vous faut ensuite acheter.»







D’autres conseils incluent de suspendre les verres à l’envers pour qu’ils ne deviennent pas poussiéreux, de ranger les pots sur des crochets et de fixer des aimants à l’intérieur des portes de placard pour les ustensiles de cuisine.

Dans la salle de bain, les flanelles peuvent être clipsées et les articles de toilette rangés dans des paniers.

Dans la chambre, Stacey enroule ses vêtements pour les voir facilement et les regroupe avec les plus utilisés à l’avant, les bijoux étant triés dans des contenants en plastique.

Les chaussures doivent être accrochées à des crochets tandis que les vélos peuvent être fixés au mur.

Et ces objets sentimentaux? Faites-vous une boîte à souvenirs … puis oubliez votre encombrement pour toujours.

