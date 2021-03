Stacey Solomon a déclaré qu’elle avait subi un test de coronavirus après s’être sentie «rude».

Heureusement, la star de Loose Women’s sait maintenant qu’elle n’est pas infectée par Covid-19 après que ses résultats de test sont revenus négatifs.

Cependant, elle dit qu’elle ne se sent toujours pas elle-même et qu’elle n’est pas sûre de ce que la maladie mystérieuse a conduit à se sentir sous le temps et « totalement dégoûtante ».

La star – qui a annoncé qu’elle faisait une pause sur les réseaux sociaux mardi matin – est revenue sur sa plateforme en ligne pour dire aux fans qu’elle n’était pas sûre de ce qui la rendait malade mais qu’elle était sûre que ce n’était pas un coronavirus.

Stacey a tapé dans le message partagé dans ses histoires: « Je me sens toujours si dégoûtant, ce n’est pas Covid heureusement – nous avons été testés … Les garçons doivent être testés pour l’école donc c’est bon à savoir.

« Je pense que c’est juste, je ne sais pas si quelqu’un d’autre comprend ça, mais tu sais quand tu as eu quelques semaines / mois intenses et puis ton corps s’arrête un peu à la fin? Je pense que c’est ce que c’est . «







(Image: Instagram)



Elle a partagé la mise à jour avec une photo du petit-déjeuner qu’elle a préparé pour ses fils – avec un thème vert – en clin d’œil à la Saint-Patrick.

Stacey fait généralement tout son possible pour célébrer des jours spéciaux, mais a admis que ses efforts n’étaient pas aussi élaborés que d’habitude en raison de sa maladie.

Elle a expliqué: «Les garçons sont à l’école, ils ont demandé un petit-déjeuner vert pour la Saint Patrick (la famille de Joe est irlandaise, donc il leur a tout raconté).

«Alors ils ont des M&M vertes dans leurs céréales, c’est tout ce que j’ai pu rassembler ce matin.







(Image: Instagram)



« Je vais me faire un autre miel et citron et essayer de bouger aujourd’hui. J’espère que tout va bien. »

Cela vient un jour après que le favori de la télévision a décidé de s’éloigner des médias sociaux pour pouvoir prendre le temps de se détendre.

À côté d’une belle photo en noir et blanc de son fils Leighton faisant un gros câlin à son plus jeune Rex, elle a tapé: « Bonjour. Désolée d’avoir été si calme que je me sens tellement RUGUEUX.

(Image: Instagram)



«Je viens juste de faire entrer les garçons à l’école (Rex déteste quand ils partent, il les câline toute la matinée) Je vais essayer de l’installer et de le garder heureux jusqu’à l’heure de la sieste, puis je couche avec lui.

« Jusqu’à ce que ce soit à nouveau l’école. Alors je serai à l’écart des histoires jusqu’à ce que je me débarrasse de ce sentiment difficile. J’espère que tu vas bien … »

Stacey tient souvent ses fans au courant de ses singeries – y compris ses projets d’artisanat, ses tâches parentales et ses conseils de nettoyage – en ligne, mais lorsqu’elle a besoin de s’éloigner de la technologie, elle le fait.







(Image: Getty)







En janvier, elle a décidé de s’éloigner brièvement de la vie en ligne dans le but de passer le plus de temps possible avec ses garçons – Leighton et Zachary – avant qu’ils ne passent du temps avec leurs pères.

Partageant son projet de s’absenter des réseaux sociaux, Stacey a déclaré à ses fans: « Je vais mettre mon téléphone dans le tiroir demain parce que j’ai du travail et ensuite les garçons vont voir leurs pères, alors je vais essayez de faire quelque chose avec eux à la maison avant de partir », dit-elle.

« Mais ouais j’espère que tu auras le meilleur vendredi demain. »

L’ancienne personnalité du facteur X a également quitté les médias sociaux le lendemain de Noël après que Joe lui ait proposé.

