Stacey Solomon suscite la fureur et a cruellement honte de sa mère pour la photo de son fils dans la neige

STACEY Solomon a suscité la fureur en ligne après avoir donné un aperçu des coulisses de ses enfants jouant dans la neige.

La maman de 4 enfants a partagé plusieurs clichés de sa famille profitant de l’épaisse neige recouvrant le sol autour de sa maison de 1,2 million de livres sterling, surnommée «Pickle Cottage».

Stacey était tout sourire alors qu'elle câlinait sa fille d'un an, Rose

Mais Stacey, 33 ans, a été critiquée par les “guerriers du clavier” en ligne après avoir partagé plusieurs clichés avec ses enfants.

La star de Loose Women s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier plusieurs photos adorables, dont ses enfants appréciant le “traîneau d’enfance” de son mari Joe Swash.

Certains montrent son plus jeune enfant, Rose, un an, vêtue de vêtements chauds avec la tête couverte d’un joli bonnet tandis que la star la tient étroitement.

Mais certains téléspectateurs se sont plaints que Rex, trois ans, ne portait pas de chapeau.

Plusieurs utilisateurs se sont rendus dans la section des commentaires pour laisser des remarques désagréables.

Un utilisateur a écrit : « Pourquoi votre fils ne portait-il pas de chapeau ? Toi et Rose étiez .”

Cependant, les légions de fans fidèles de l’ancienne reine de la jungle n’ont pas tardé à défendre la star contre les commentaires tranchants laissés par les trolls en ligne.

Un utilisateur a déclaré: “Omg, comment pouvez-vous dire cela à propos d’un mignon petit garçon avec de beaux longs cheveux blonds. Les trolls méchants vont et rampent dans ton trou, nous sommes d’où tu es méchant, méchant.





Alors qu’un second a dit: “Ignorez le guerrier du clavier et les trolls, vous êtes tous les deux de grands parents et je parie que vos 2 garçons les plus âgés vous disent que tout le temps continue à leur faire des souvenirs joyeux Noël à vous tous xxx.”

Un troisième fan a écrit: “Tu es une mère exceptionnelle Bonne mémoire.

Alors qu’un quatrième a noté: “Je ne peux pas croire certains des commentaires ici, les gens sont si impolis.”

Un cinquième a déclaré : « Parfois, les enfants n’aiment pas porter de chapeaux. Bravo pour faire honte à une maman alors qu’elle essaie juste de partager de belles photos de famille.

La honte de la mère se produit lorsque quelqu’un juge ou critique une mère pour son style ou ses choix parentaux.

Mais Stacey n’est pas la première célébrité à souffrir aux mains des trolls, car Helen Flanagan et Charlotte Crosby ont également été victimes de commentaires désagréables en ligne.

Mais Stacey a été vue rayonnante sur les photos alors qu’elle passait du temps de qualité avec ses enfants alors qu’ils appréciaient le magnifique paysage dans de jolies tenues.

Elle a sous-titré le mini-album : « La première neige de Pickle Cottage & Rose est la toute première neige. Nous nous sommes réveillés avec ce qui ressemblait à Narnia par la fenêtre et les enfants n’ont jamais été aussi excités.

« Nos routes n’avaient pas fini d’être sablées, donc toute l’école et le travail étaient enneigés ! Nous avons donc profité d’une journée de neige très, très rare et avons passé toute la journée dans le traîneau d’enfance de Joe qu’il a depuis l’âge de 10 ans, à faire des anges de neige et à faire des batailles de boules de neige.

Elle a ajouté: “C’était une journée si spéciale qu’aucun de nous n’arrivait de nouveau. Bon lundi à tous… J’espère que vous allez bien et qu’il n’y a pas trop de neige ! Beaucoup, beaucoup d’amour de nous tous ”

Stacey et ses plus jeunes enfants étaient tout sourire alors qu'ils profitaient du cadre pittoresque de leur chalet

La star a passé du temps de qualité avec ses enfants car les routes autour de sa maison étaient bloquées à cause de la neige