Elle a construit un vaste réseau de fans dévoués en partageant sa vie de famille quotidienne avec son petit ami Joe Swash sur Instagram.

Et maintenant, Stacey Solomon a confié qu’elle adorerait se marier avec le père de son plus jeune fils, son fils d’un an, Rex.

Répondant aux questions des fans dans une question-réponse franche sur Instagram, Stacey a plaisanté en disant qu’elle était une « perdante désespérée » pour avoir voulu que la femme de 38 ans pose la question.







(Image: staceysolomon / Instagram)



« Sans passer pour un perdant désespéré, je souhaite! » la star de Loose Women a ri. « Non, cinq ans et même pas la moindre idée de ce qui se passe. »

Stacey, qui portait un pull rouge pour sa conversation mardi soir, a également déclaré aux fans que ses dents blanches brillantes n’étaient pas naturelles.

« Je viens de sortir de la voiture et je pense que c’est la question parfaite à laquelle répondre dans le noir absolu », a-t-elle dit aux fans, avant de demander: « Pouvez-vous voir de vraies dents dans le noir absolu? »









En riant, elle leur a dit: « Ce ne sont certainement pas naturels! »

La maman de trois enfants a ensuite expliqué que ses dents «avaient perdu leur santé pendant la grossesse» et a déclaré qu’elle avait maintenant des facettes et des implants.

Une autre question abordée par la gagnante de I’m A Celeb, âgée de 31 ans, était de savoir si son agent l’avait « forcée », ainsi que sa collègue influente Mme Hinch, à devenir amis.







(Image: Instagram)



En riant, elle a dit que ce n’était pas le cas.

Stacey, qui a connu la célébrité lorsqu’elle est arrivée troisième sur X Factor en 2009, a expliqué: « Tout ce que je savais, c’est qu’elle était une nouvelle maman qui se débattait aux yeux du public et pensait juste ‘Dieu, ça doit être si difficile.’ Alors, j’ai attrapé un McDonalds et Rex et je suis allé là-bas.

« Nous avons pleuré, nous nous sommes bourrés le visage et c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite. J’aime tellement notre amitié. »

Et finalement, Stacey a montré les poils de ses jambes, admettant qu’elle avait renoncé à se raser pendant les mois les plus froids. «Sexy», a-t-elle plaisanté.