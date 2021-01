Stacey Solomon a surpris ses fans en révélant sur les réseaux sociaux qu’elle avait une pièce chez elle qu’elle n’avait jamais montrée auparavant.

La panéliste de Loose Women, âgée de 31 ans, vit dans l’Essex avec son fiancé Joe Swash, et elle a « époustouflé » ses fans en révélant sa « salle secrète ».

De plus, la pièce a l’air d’un espace charmant pour le repos et la détente car elle dispose d’une cheminée et d’une énorme télévision à écran plat sur le mur au-dessus, idéal pour prendre un peu de temps.

Stacey a montré la pièce dans ses histoires Instagram dimanche, avec un court clip de la pièce qui avait un mobilier minimal et avait été nettoyée après Noël.







(Image: Instagram)



L’ancienne I’m A Celebrity Queen of the Jungle est ensuite retournée dans la salle pour une mise à jour vidéo, après avoir reçu un certain nombre de commentaires « confus » sur sa salle « secrète » et à quoi elle sert.

S’adressant à la caméra, Stacey a déclaré: « Rex est endormi et je lisais vos messages et beaucoup d’entre vous se sont dit: » Stace, quelle est cette pièce secrète avec la cheminée? «

«Ce n’est pas une pièce secrète, promis, c’est juste que j’ai commencé à la décorer, je n’ai jamais fini donc je n’y vais presque jamais.

Elle a ensuite jeté un autre coup d’œil à la pièce, montrant qu’elle avait une immense fenêtre et un canapé confortable.







(Image: Stacey Solomon / Instagram)



La mère de trois enfants a déclaré: « Alors c’est la salle secrète, bienvenue! »

Stacey a souligné qu’elle avait encore du travail à faire sur la cheminée, disant qu’elle voulait ajouter du bois sur le dessus, puis lui donner une couche de peinture.

Elle a ajouté: « Ensuite, je dois peindre les rebords de fenêtre, nettoyer le radiateur, nettoyer la chaise, et j’espère que ce sera une pièce. »

L’ancienne star de X Factor a sous-titré la vidéo: «Bienvenue dans la pièce secrète», ajoutant un emoji qui pleure de rire.







(Image: Stacey Solomon / Instagram)







(Image: Stacey Solomon / Instagram)



Cela a été une période assez festive pour Stacey puisqu’elle a révélé la veille de Noël que Joe lui avait proposé.

Elle a partagé une photo d’elle pleurant de bonheur alors qu’elle montrait une bague de fiançailles en diamant, en la sous-titrant: « À la lune et au dos. Je n’ai pas de mots. »

Elle a ensuite partagé dans ses Insta Stories que le moment était terminé où elle était presque au moins glamour.

Stacey a écrit: « Joyeux Noël. Pour quiconque se demande, oui, je portais un pull Norm, des oreilles de renne et mes pantoufles. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.