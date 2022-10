Stacey Solomon riposte au troll qui l’accuse d’avoir laissé Rose, une, se débrouiller toute seule

STACEY Solomon a critiqué un troll qui l’a accusée d’avoir laissé Rose se débrouiller seule.

La panéliste de Loose Women, 33 ans, a partagé une photo de l’un des squelettes d’Halloween soutenus par l’île dans sa cuisine, la main posée sur un bol de cuisine.

staceysolomon/Instagram

Stacey Solomon a riposté à un troll qui l’a accusée de laisser ses enfants seuls[/caption]

Instagram

La star de Loose Women a critiqué le suiveur sur les réseaux sociaux[/caption]

Parallèlement au cliché, Stacey a écrit: «J’étais debout et dehors dans l’obscurité ce matin avant que quelqu’un ne se réveille.

“J’y suis depuis quelques jours, j’ai donc laissé Phil et Grant (les squelettes) en charge.

“Faire une version effrayante de l’elfe d’Halloween sur l’étagère pour remonter le moral des enfants pendant que je ne suis pas là.

“Aujourd’hui, Grant a organisé les bols du petit-déjeuner et attend que tout le monde descende pour ses céréales.”

EN SAVOIR PLUS SUR STACEY SOLOMON gamin tu n’es pas Stacey Solomon révèle la façon “étrange” dont Joe Swash “évite d’être parent” STACE ÉTOURDIT Stacey Solomon admet qu’elle ne se sent pas toujours “jolie” lorsqu’elle partage des selfies

Cependant, les fans n’ont pas tardé à critiquer la maman de quatre enfants et se sont demandé si elle avait laissé ses enfants à la maison “se débrouiller seuls”.

Pour dissiper le malentendu, Stacey a partagé un clip et a pu être entendu dire sarcastiquement: “Ouais, maintenant Rose en est une, je pensais” elle est jolie “indépendante, alors j’ai pensé que je la laisserais juste avec Phil et Grant les squelettes, et elle ‘d être tout à fait bien.

Elle a effrontément plaisanté: «Ils nécessitent très peu d’entretien. Ils n’ont pas besoin de se nourrir. Ils travaillent très dur… en fait, ils travaillent jusqu’à l’os.

Cela vient après que Stacey se soit ouverte sur le fait de ne pas toujours “se sentir jolie” dans un nouveau message franc.





La star de la télévision a partagé de superbes selfies et a séduit les fans avec son look glamour.

Stacey, 33 ans, peut être vue posant avec une chemise blanche et un collier en or sur les nouvelles photos.

Stacey a partagé: “Aujourd’hui, je me sentais vraiment jolie. Parfois, je ne le fais vraiment pas… Je vais profiter de la sensation pendant qu’elle dure. Bon mardi à tous. Gros bisous.”

Bien que Stacey ait dit qu’elle ne se sentait pas jolie tout le temps, les fans ont été émerveillés par ses superbes photos.

“Tu es si magnifique Stacey”, a écrit une personne, tandis que la meilleure amie de Stacey, Mme Hinch, a écrit: “Woah. Magnifiquement FIT. Je t’aime xx.

Un troisième fan a dit : “Wow, tu es si jolie” et un quatrième a ajouté : “Belle à l’intérieur comme à l’extérieur, n’en doutez jamais.”

Les photos glamour de Stacey surviennent après que la star a révélé une habitude grossière dans une vidéo sur Instagram.

La star de Loose Women, Stacey, a été trollée pour sa routine matinale en se brossant les dents.

En savoir plus sur le soleil SURVEILLEZ CET ENDROIT Je suis un voyageur temporel de 2671 – ces énormes événements arrivent TRÈS bientôt AIR NOUS ALLONS Vous avez mal utilisé votre Air Fryer et c’est pourquoi c’est un cauchemar à nettoyer

Elle a été vue avec une brosse à dents qui sortait de sa bouche alors qu’elle disait: “Je voulais juste venir ici pendant que je me précipite pour ce tournage pour m’excuser à quel point j’ai été nul.”

La maman de quatre enfants a ensuite pris une énorme gorgée et a ajouté: “Dès que cette semaine folle est terminée, je peux faire des trucs amusants …”

Dans une deuxième vidéo, Stacey a ensuite partagé un commentaire d’un fan qui disait : « Stacey, tu n’as pas simplement avalé ton dentifrice, n’est-ce pas ?

« Oh mon Dieu, ma boîte de réception ! ne me jugez pas… », a-t-elle répondu.