Stacey Solomon a riposté aux critiques qui l’ont critiquée pour avoir laissé bébé Rex jouer dans la neige sans gants.

Le panéliste de Loose Women, 31 ans, et son fiancé Joe Swash ont emmené les garçons passer un après-midi dans la neige – mais il n’a pas fallu longtemps avant que les commentaires sur sa parentalité inondent son Instagram.

Stacey – avec ses autres fils Zachary, 12 ans et Leighton, huit ans – a profité d’un Winter Wonderland dans leurs bois d’Essex,

Même si c’était une sortie amusante pour tous, les trolls en ligne ne pouvaient s’empêcher de critiquer la décision de Stacey de « laisser » Rex jouer sans garder ses mains au chaud.









« Pourquoi votre enfant ne porte-t-il pas de gants! Ses mains ont l’air glaciales !!! » un troll a envoyé un message à Stacey sur Instagram.

Partageant le message sur son histoire Instagram, Stacey a appelé le troll la «police des gants».

« Si je pouvais amener Rex à garder ses gants, son chapeau et son manteau, je le ferais. Croyez-moi. Mais c’est un tout-petit », a-t-elle écrit en répondant.

« Tous ceux qui en ont un savent qu’ils commencent par tout porter et au fur et à mesure qu’ils avancent, ils déchirent leur chapeau mille fois, déposent leurs gants dans la neige et marchent dessus jusqu’à ce qu’ils soient trempés et plus utiliser et ils gémissent tout le temps pour enlever leur manteau .:







(Image: staceysolomon / Instagram)



«Et après tout cela, ils pleurent quand leurs mains deviennent froides», a-t-elle ajouté.

Terminant son message sur une note plus légère, Stacey a ajouté: « Quiconque garde tous les vêtements d’hiver sur ses tout-petits toute la journée est mon héros. Je vous salue. »

Mis à part les commentaires méchants, Stacey a apprécié sa sortie enneigée avec la famille.

Elle a partagé une série de clichés et de vidéos sur son histoire Instagram de ses garçons jouant à l’extérieur.









« Nous nous sommes réveillés tôt ce matin et nous sommes partis dans la neige », a-t-elle écrit.

Stacey a partagé d’autres images de ses enfants jouant dans la neige et courant partout, avec son partenaire Joe Swash donnant à leur fils Rex une promenade sur le dos.

«Ce fut un vieux week-end drôle. Mais ce sont de petits humains, c’est exactement ce dont il s’agit. J’espère que tout va bien et j’ai passé un week-end agréable.

