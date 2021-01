Stacey Solomon est revenue sur Instagram pour partager des photos de son Noël parfait après s’être fiancée à Joe Swash.

La star de Loose Women était aux anges lorsque son petit ami a posé la question la veille de Noël.

Elle a ensuite pris une longue pause des médias sociaux pour célébrer l’heureuse nouvelle avec sa famille.

Stacey, 31 ans, est revenue aujourd’hui et a donné aux fans un aperçu de son Noël adoré avec son nouveau fiancé.

Elle a écrit: « OMG vous m’avez tous tellement manqué

« Mais j’ai été dans une bulle de fiançailles / Noël. Tout ce que j’ai fait, c’est jouer avec mes bébés et ma voiture … Nous avons été si paresseux. Nous n’avons pas quitté la maison.

«J’espère que votre Noël a été aussi beau que possible. C’était si étrange, n’est-ce pas. Mais c’est une nouvelle année demain.







(Image: Instagram)



« Avec un peu de chance avec un nouvel espoir et des jours meilleurs. Je vous aime tous. Vous m’avez trop manqué. »

L’une de ses photos montrait son plus jeune fils Rex déballant un livre de Peppa Pig, tandis que Joe était vu en train de construire un jouet pour le jeune tout en portant son pyjama de Noël.

Un autre cliché de Stacey la montra, ainsi que Joe, blottis près du feu alors qu’elle était également vue assise près de l’arbre avec les enfants.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Stacey n’a pas non plus pu résister à donner aux fans un autre regard sur sa superbe bague de fiançailles.

Elle avait précédemment offert aux fans une friandise de Noël lorsqu’elle avait révélé que Joe avait proposé.

La star de la télé a admis qu’elle avait pleuré de façon hystérique après que Joe lui ait demandé de l’épouser jeudi dernier.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



« Ma main tremble toujours et chaque fois que je touche quelque chose et que je regarde en bas, je me souviens et je pleure », a déclaré la maman de trois enfants à ses fans en montrant sa bague de fiançailles en diamant.

« Ce fut la journée la plus étrange de ma vie. Merci beaucoup pour tous vos charmants messages », a-t-elle ajouté.

Joe a fait dans le camée dans la vidéo et a crié: « Elle est mon fiancé! » comme il donnait à Stacey un baiser sur le front.

Stacey se promenait avec Joe et leur fils Rex, âgé de 19 mois, et ses deux autres garçons Zach, 12 ans, et Leighton, 8 ans, lorsque la proposition est arrivée.







(Image: Instagram)







(Image: staceysolomon / Instagram)



Expliquant la douce signification de la proposition de Joe, Stacey a déclaré que les bois étaient son « endroit heureux » et qu’elle y avait passé de nombreux moments heureux depuis qu’elle avait déménagé dans la région avec Joe il y a deux ans.

«Je me perds et j’en respire à chaque seconde parce que pour moi, c’est exactement ce qu’est la vie», a-t-elle jailli.

Elle a poursuivi: « Et Joe avec nos garçons, dans mon endroit préféré dans le monde. Il m’a demandé de l’épouser et après avoir pleuré pendant ce qui m’a semblé très long. »