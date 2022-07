Stacey Solomon révèle ses «ongles de mariage» et un énorme changement dans sa bague de fiançailles de Joe Swash

STACEY Solomon a révélé ses superbes “ongles de mariage” et un énorme changement dans sa bague de fiançailles ahea Joe Swash

La star de Loose Women, 32 ans, s’est offert des ongles fraîchement manucurés avant son grand jour.

staceysolomon/Instagram

Stacey a partagé un clip d’elle se faisant faire les ongles chez les esthéticiennes, puis a montré le résultat final.

Elle a donné aux fans un aperçu de ses ongles peints, qui comportaient un ongle rose sur son annulaire de mariage.

L’ancienne star de X Factor a également montré l’altercation à ses fiançailles.

Stacey a déclaré que ses bijoutiers avaient remplacé l’anneau d’argent par de l’or et avaient “déplacé” la pierre.

EN SAVOIR PLUS SUR STACEY SOLOMON GRAND MARIAGE GREC FAT Stacey Solomon révèle l’éclat méditerranéen du jardin avant le mariage LE TROUS DE MARIAGE Stacey Solomon révèle que son “ventre tourne” avant son mariage avec Joe Swash

Partageant une photo de la bague, elle a écrit: “Joe a également fait changer ma bague en or plutôt qu’en argent. Ce sont toutes les mêmes pierres mais nous les avons un peu déplacées pour que ce soit plus délicat sur mes doigts.

Cela vient après que Stacey a révélé son incroyable éclat de jardin après avoir transformé son patio en lieu de rêve pour le petit-déjeuner de mariage.

Inspiré par les environs de son enterrement de vie de jeune fille grecque, tout était sur le pont hier alors que le jardin Pickle Cottage de Stacey a fait peau neuve.

Partageant une vidéo du produit fini, Stacey a déclaré: “Un petit mariage de pergola brille Quand je suis allé en Grèce pour mon enterrement de vie de jeune fille, je suis tombé amoureux des bougainvilliers et de tous les murs blancs et du cadre magnifique.





“Nous voulons prendre un petit-déjeuner en famille après le mariage sous la pergola, nous avons donc décidé de peindre la pergola en blanc et @emlouflowers a trouvé les fleurs roses les plus parfaites et nous avons passé la journée d’hier à réaliser notre petit-déjeuner de mariage grec.”

Plus tôt cette semaine, Stacey a admis que son “ventre se retournait” avant son grand jour.

La panéliste de Loose Women doit se marier avec son fiancé Joe Swash chez eux.

Stacey fait les derniers préparatifs dans son manoir d’Essex et a dit à ses fans : “Je suis au travail maintenant, j’essaie de faire tout mon tournage avant le grand jour.

«Mais je me suis assis et j’ai fait ça cet après-midi. Tout mon ventre tourne chaque jour qui passe.

En savoir plus sur le soleil ACTIFS DU SEIN Je suis médecin – voici les 7 raisons pour lesquelles vos seins s’affaissent et comment y remédier GUFF JUSTICE Je n’arrête pas de péter depuis que j’ai mangé du jambon il y a 5 ans – je réclame 200 000 £

Montrant ses faveurs de mariage scintillantes, elle a dit aux fans: «Mettez-les dans un seau de sable et gardez-les dans l’ancien bain à l’extérieur jusqu’au jour.

“Nous avons pensé que ce serait bien si tout le monde allume un cierge magique avec nous après le coucher du soleil lors de notre journée spéciale.”