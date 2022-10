Stacey Solomon révèle que sa fille Rose a franchi une étape importante – et son mari Joe Swash l’a manqué

STACEY Solomon a révélé que sa fille Rose avait appris à marcher pendant que son mari Joe était dans I’m A Celeb All Stars.

La panéliste de Loose Women, 32 ans, a partagé un clip touchant de son plus jeune enfant faisant de grands pas après avoir retrouvé ses pieds.

L’ancienne star d’EastEnders, Joe – qui était en Afrique du Sud pour filmer la série dérivée – a été émue en regardant sa petite fille marcher pour la première fois.

Stacey a admis qu’elle était dégoûtée que son mari n’était pas là pour assister à ce moment spécial – mais a été ravie de voir Rose courir dans les bras de son père.

« Et elle est partie. Pendant que Joe était absent, Rosey Posey a appris quelque chose de nouveau », a déclaré Stacey.

« Nous avons attendu que Joe rentre à la maison pour lui montrer.

«Je me sentais tellement mal que Joe soit absent, mais elle est juste passée d’un jour debout et dansant sur place, à faire un pas ou deux pour courir complètement comme s’il n’y avait pas de lendemain … Tout s’est passé si vite!

“Mais c’était la meilleure sensation de la voir courir dans les bras de papa, tellement excitée de lui montrer sa liberté retrouvée.

“J’avais l’impression de le regarder deux fois, voir Joe vivre ce moment pour la première fois était tout simplement le meilleur.”

Stacey – qui a accueilli son quatrième enfant en octobre – a déclaré qu’elle était bouleversée alors qu’elle se préparait à célébrer le premier anniversaire de sa fille.





“Honnêtement, je n’arrive pas à comprendre qu’elle en sera une la semaine prochaine”, a ajouté l’ancienne star de X Factor.

“Le temps passe et notre petite fille grandit si vite… nous t’aimons notre chérie Rose, jusqu’à la lune et les étoiles et retour petit cornichon.”

Mercredi, Joe a retrouvé ses enfants après trois semaines d’absence dans une douce vidéo partagée par sa femme Stacey.

Stacey, qui est également maman de Zach, 14 ans, et de Leighton, 10 ans, issues de relations précédentes, a partagé une adorable photo d’elle, Joe, Rex et Rose rayonnant devant la caméra.

Elle l’a légendé: «La maison de papa et les bras de maman ne se sont jamais sentis aussi libres.

« Je sais que cela ne fait que quelques semaines, mais oh mon Dieu, tu nous as manqué, Joe ! »

Plus tôt cette semaine, Stacey a été frustrée lorsque le vol de retour de Joe en provenance d’Afrique du Sud a été retardé.

L’acteur était tout sourire à son arrivée à l’aéroport d’Heathrow mercredi matin.

Le soleil a révélé que l’ancienne star d’EastEnders, Joe, était en train de filmer la nouvelle série dérivée.

Joe a remporté la série 2008 et a animé l’émission sœur ITV2 pendant dix ans à partir de 2009.

Il a rejoint Myleene Klass, Jordan Banjo et Paul Burrell dans le parc national Kruger pour la série préenregistrée qui sera diffusée l’année prochaine.

Une source a déclaré: “Joe était toujours sur la liste des succès des producteurs car il était un gagnant si emblématique. Mais ils ont dû aplanir les délais et sont parvenus à une conclusion qui a fonctionné.

“Il s’est envolé là-bas et a hâte de donner un bon compte rendu de lui-même pour la deuxième fois dans l’émission.”