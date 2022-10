Stacey Solomon révèle la façon “étrange” dont Joe Swash “évite d’être parent” pendant des HEURES à la fois

STACEY Solomon a révélé la façon “étrange” dont son mari Joe Swash “évite d’être parent” pendant des HEURES à la fois.

La star de Loose Women, 32 ans, a expliqué comment il le faisait dans son livre Tap to Tidy at Pickle Cottage.

Stacey Solomon a révélé la façon “étrange” dont Joe Swash “évite d’être parent” pendant des HEURES[/caption]

Stacey a parlé du tour sournois de Joe dans son livre[/caption]

Stacey, 33 ans, et Joe, 40 ans – qui se sont mariés plus tôt cette année – partagent deux enfants ensemble, Rex, trois ans et Rose, un an.

Le favori de X Factor est également maman de Leighton, 10 ans, et de Zachary, 13 ans, issus de relations précédentes, et la légende d’EastEnders partage son fils aîné Harry, 14 ans, avec son ex Emma Sophocleous.

Donc, avec cinq enfants qui courent en même temps, le couple doit avoir les mains pleines – mais il semble que Joe ait trouvé une astuce sournoise pour passer du temps seul.

Stacey a écrit dans son livre : « Il adore être aux toilettes – c’est son temps seul.

“Je ne plaisante pas, parfois il dira ‘Je vais juste aux toilettes bébé, regarde les enfants’. Je vais ‘d’accord alors’.

“Deux heures plus tard, je me dis ‘Tu es toujours sur ces toilettes, ouais?’.

«Je l’appelle, je lui FaceTime pour voir s’il est réellement assis.

“Il va se déshabiller complètement, se déshabiller, faire semblant d’aller aux toilettes juste pour pouvoir passer quelques heures tout seul. Entièrement strip-teaseur – il est tellement bizarre. C’est tellement bizarre.





“J’aimerais avoir le temps de me déshabiller complètement pour aller aux toilettes.

“C’est complètement déshabillé pour s’asseoir – s’il est partant pour le long terme.”

Cela vient après que Stacey se soit ouverte sur le fait de ne pas toujours «se sentir jolie» dans un message franc.

La maman de quatre enfants a partagé de superbes selfies et a séduit les fans avec son look glamour.

Elle a déclaré: “Aujourd’hui, je me sentais vraiment jolie. Parfois, je ne le fais vraiment pas… Je vais profiter de la sensation pendant qu’elle dure. Bon mardi à tous. Gros bisous.”

Hier, Stacey a supplié les fans de ne pas la “juger” alors qu’elle révélait sa grossière habitude dans une vidéo sur Instagram.

La star a été trollée pour sa routine matinale en se brossant les dents.

Elle a été vue avec une brosse à dents qui sortait de sa bouche alors qu’elle disait: “Je voulais juste venir ici pendant que je me précipite pour ce tournage pour m’excuser à quel point j’ai été nul.”

La maman de quatre enfants a ensuite pris une énorme gorgée et a ajouté: “Dès que cette semaine folle est terminée, je peux faire des trucs amusants …”

Dans une deuxième vidéo, Stacey a ensuite partagé un commentaire d’un fan qui disait : « Stacey, tu n’as pas simplement avalé ton dentifrice, n’est-ce pas ?

« Oh mon Dieu, ma boîte de réception ! ne me jugez pas… », a-t-elle répondu.

L’heureux couple partage Rex et Rose[/caption]

Le couple a commencé à se fréquenter en 2016[/caption]