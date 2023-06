Stacey Solomon révèle des difficultés relationnelles et admet que son mari, Joe Swash, lui a dit « Je ne te vois plus »

STACEY Solomon a admis que son mari Joe Swash est aux prises avec sa charge de travail extrêmement trépidante.

La star, 33 ans, tourne actuellement ses deux séries télévisées en même temps et elle part à l’aube tous les jours depuis plusieurs semaines.

INSTAGRAM

Stacey Solomon a admis que son mari Joe trouvait sa charge de travail difficile[/caption] INSTAGRAM

La star tourne actuellement deux émissions de télévision et est à peine à la maison[/caption]

Et alors qu’elle se préparait rapidement à 5h30 pour une nouvelle journée de tournage, Stacey a avoué que Joe trouvait son absence difficile.

Stacey se rasait rapidement les jambes en disant à ses abonnés Instagram qu’elle partait pour Cambridge.

Elle a avoué: « Pauvre Joe, je suis arrivée hier soir et je me suis dit: » Salut, bébé « . Il m’a dit : ‘Je ne te vois plus’. Je pars juste à six heures du matin tous les jours et je ne reviens pas avant neuf heures du soir.

« Je me sens mal parce que je pense qu’être à la maison avec les enfants est parfois plus difficile que d’aller travailler, n’est-ce pas ?

« Il n’a tout simplement pas ce soulagement que je rentre à la maison et qu’il se dise: » Ah, c’est ton tour « . Je rentre et tout le monde dort !

«Parfois, je deviens jaloux de lui parce que je me dis: » Oh, tu es à la maison avec les enfants et les bébés et je suis tellement jaloux « .

« Mais ce n’est pas facile, n’est-ce pas ? Avoir tous les enfants et faire toutes les courses à l’école, cuisiner tout le dîner… Donc je pense qu’il est un peu comme, ‘Quand ce tournage va-t-il se terminer ?!’

Stacey a poursuivi en expliquant qu’elle était en train de filmer une nouvelle série de son émission de la BBC Sort Your Life Out et de tourner pour son tout nouveau programme C4 Brickin ‘It.

Les deux l’obligent à voyager à travers le pays pour rendre visite aux familles chez elles. Pour la série Beeb, elle les aide à se désencombrer.

Stacey, quant à elle, présente Brickin ‘It tandis que des experts aident les familles qui ont été laissées au sec par les constructeurs au milieu d’une rénovation.

Stacey a expliqué que la naissance de son cinquième enfant, Belle, en février, a conduit à un conflit dans son emploi du temps.

« Je ne ferais généralement pas deux émissions à la fois », a déclaré Stacey dans sa vidéo lève-tôt. « Mais parce que nous avions Belle et qu’elle était une si bonne surprise, j’ai dû annuler toutes mes dates de tournage qui auraient été au printemps. Ensuite, j’aurais fait l’un d’eux en été.

« Donc, au lieu de cela, nous devons faire les deux en été pour ne pas tourner en hiver quand il fait froid et qu’il fait noir très rapidement.

« Mais je suis tellement reconnaissant parce que je voulais faire des choses comme ça depuis des années et que je n’en ai jamais eu l’opportunité, alors je me dis, d’accord, prends-le pendant qu’il est là. »

Stacey a à peine pris du temps après la naissance de Belle. Dans les deux mois, elle partit pour Paris pour une opportunité de travail chez L’Oréal.

La maman dévouée – qui allaitait encore – a emmené Belle et sa fille Rose, âgée d’un an, avec elle pour le voyage.

Son programme de tournage chargé est ensuite entré en action quelques semaines après son retour au Royaume-Uni.

Stacey est également maman de trois garçons. Elle et Joe partagent Rex, quatre ans, alors qu’elle a des fils Zachary, 15 ans, et Leighton, 11 ans, issus de relations antérieures.

Getty

Stacey et Joe se sont mariés l’année dernière et ont trois enfants ensemble[/caption] Instagram/@staceysolomon

La star était de retour au travail deux mois après la naissance de sa plus jeune fille, Belle[/caption] Instagram

Joe s’occupe de la garde d’enfants et de l’école pendant que Stacey est occupée à filmer[/caption]