Stacey Solomon révèle de superbes cheveux blonds après quatre jours de relooking pour son mariage avec Joe Swash

STACEY Solomon a un tout nouveau look alors qu’elle se prépare à devenir Stacey Solomon-Swash.

La star de Loose Women, 32 ans, a révélé une métamorphose blonde à couper le souffle avant le jour de son mariage.

Stacey Solomon a montré un look blond incroyable pour son mariage[/caption]

Stacey a abandonné le look rousse et est revenue au look brillant qu’elle avait à l’époque de X Factor.

Elle a expliqué que le relooking, qui a duré quatre jours, était une chance de “revenir à moi” avant de se marier.

Révélant le nouveau look sur Instagram, Stacey a écrit: “Wedding Hair Done .

“C’est tellement agréable d’être à nouveau blonde Pour une raison quelconque, je voulais juste être de retour avec moi et mon (pas si naturel mais naturel ) pour notre journée spéciale.

“Même si j’aime changer pour des couleurs vives amusantes, je ne voulais rien de fou pour le mariage et je veux juste me sentir aussi moi que possible Je l’aime tellement.”

En clin d’œil au slogan de L’Oréal, le géant français des cosmétiques avec lequel elle a récemment signé, elle a ajouté : “C’était un processus mais ça en valait tellement la peine .”

La plupart des fans ont approuvé avec un résumant les commentaires de beaucoup, écrivant: “Elle lui va beaucoup mieux car son visage rayonne juste.”

Stacey a posté une vidéo expliquant comment le relooking s’est produit, ses cheveux roux étant décolorés pour devenir “jaune canari”.





Elle a ensuite dû attendre une journée avant d’ajouter la couleur qu’elle souhaitait – “blond crémeux caramel”.

La star de la télévision a expliqué: “Honnêtement, j’aime tellement ça. C’est tellement doux et joli.

Les préparatifs du mariage de Stacey avant d’épouser l’ancien acteur d’EastEnders Joe Swash battent leur plein.

Le couple devrait se marier dans leur maison de 1,2 million de livres sterling, surnommée Pickle Cottage, ce mois-ci.

Hier, elle a révélé ses ongles de mariage et a montré la bague de fiançailles modifiée, après l’avoir changée de l’argent à l’or.

La star de la télévision devrait épouser Joe Swash ce mois-ci[/caption]