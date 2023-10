Stacey Solomon retient ses larmes alors qu’un petit garçon explique la raison déchirante pour laquelle il n’aime pas les jouets dans Sort Your Life Out

STACEY Solomon est devenue émue dans son émission Sort Your Life Out après avoir entendu pourquoi un garçon de neuf ans n’aimait pas jouer avec ses jouets.

Le présentateur de la BBC s’est senti angoissé lors d’un récent épisode de Sort Your Life Out.

Getty

Stacey Solomon a pleuré après que le jeune Jacob ait révélé les raisons pour lesquelles il n’aime pas jouer avec ses jouets[/caption] BBC

La chambre de Jacob, neuf ans, est encombrée et Stacey et son équipe sont venus aider sa famille.[/caption]

L’homme de 34 ans est revenu sur les écrans avec un moment d’émotion après qu’un jeune garçon a révélé pourquoi il n’aime pas jouer avec ses jouets dans sa chambre encombrée dans le dernier épisode.

La série 3 de l’émission de téléréalité de la BBC a débuté en septembre et vise à aider les familles à organiser tout ce qu’elles possèdent en procédant à un nettoyage massif au cours du processus, leur offrant ainsi une maison dont elles pourront « profiter et être fières » en moins de sept jours. .

Jacob a révélé au début de l’émission : « La raison pour laquelle j’aimerais avoir une chambre bien rangée est pour pouvoir réellement y faire des choses.

« Principalement, je joue juste à Quinzaine. »

Stacey a ensuite demandé : « Vous aimez les contenus en ligne parce qu’ils ne prennent pas de place ? »

Jacob a répondu : « Des objets numériques, pas d’espace, des objets réels, de l’espace. »

La mère de cinq enfants a été un peu interloquée lorsqu’elle a vu le jeune garçon parcourir son rayon jouets en moins de 10 minutes.

Face à la caméra, le présentateur de télévision a déclaré : « Je ne pense pas que Jacob ait réellement joué avec la plupart des jouets de sa chambre.

« À un moment donné, Jacob m’a dit : « Les jeux sont bien meilleurs parce qu’ils ne prennent pas de place contrairement aux jouets », et j’ai juste pensé « aww ».

« Donc, aussi incroyable que cela puisse être de le voir traverser cela si rapidement et, vous savez, n’avoir aucune valeur sentimentale, cela m’a en fait rendu assez triste. »

À la fin de l’épisode, avec l’aide de Stacey et de son équipe, la famille a obtenu le résultat souhaité, avec lequel ils étaient aux anges.

Après avoir vu sa nouvelle chambre spacieuse, Jacob ravi a déclaré : « Je suis trop hyperactif pour même penser clairement. »

Récemment, Stacey a célébré son 34e anniversaire, qu’elle partage à la même date avec sa fille Rose, qui a eu deux ans mercredi.

Stacey a consulté sa page Instagram et a publié plusieurs jolies photos d’elle et de sa fille.

Elle a sous-titré le message : « 34 & 2. Le meilleur cadeau que j’ai jamais reçu pour mon anniversaire, c’était toi, Rose.

« C’est un rêve de partager cette journée spéciale avec vous. Joyeux anniversaire, ma fille chérie.

« Deux années ont passé, et je suis déjà excité pour 18-50, il sera là avant qu’on s’en rende compte, sans aucun doute ! Vers la lune et retour, petite fille.

Elle a continué à raconter à ses abonnés ce qu’ils avaient fait lors de leur journée spéciale en écrivant : « Nous avons eu la meilleure journée. Rose aimait tellement sa maison de poupée. Nous avons joué TOUTE la matinée. C’était du gâteau pour le petit-déjeuner.

«Ensuite, Rose a eu sa journée d’initiation à la crèche et les mamans de l’école et ma sœur m’ont emmené déjeuner, puis nous avons fait les collectes scolaires ensemble en tutus et avons joué encore à la maison de poupées avec les garçons.

«Maintenant, c’est l’heure du dîner et d’autres gâteaux accompagnés de nail art. Merci pour tous vos jolis vœux d’anniversaire, je vous aime tous xxx »

BBC

La famille Seabrook a fait appel à Stacey et son équipe pour les aider à désencombrer leur maison[/caption] BBC

Jacob a admis qu’il jouait en ligne parce qu’il ne pouvait pas jouer dans sa chambre à cause du désordre.[/caption] BBC

Sa chambre était tellement bondée qu’il avait à peine de la place pour se déplacer.[/caption]