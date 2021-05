Stacey Solomon retient ses larmes alors qu’elle parle d’être jugée en tant que maman adolescente alors qu’elle célèbre le 9e anniversaire de son fils

STACEY Solomon a retenu ses larmes aujourd’hui alors qu’elle parlait de sa douleur d’avoir été critiquée lorsqu’elle était maman adolescente.

La star de Loose Women, âgée de 31 ans, revenait sur ses réalisations maternelles le jour de l’anniversaire de son fils Leighton.

3 Stacey Solomon était enceinte de son premier enfant à l’âge de 17 ans Crédit: ITV / Loose Women

Elle a dit: «Vous savez, quand vous tombez enceinte à 17 ans, vous ne savez pas – ou certains d’entre vous le savent peut-être – tout le monde vous regarde comme si vous allez échouer et être un parent absolument terrible.

« ‘Et puis ils ont grandi et ils se sont avérés être des gens vraiment sympas et vous vous dites:’ Je l’ai fait, même si vous pensiez que j’étais une honte absolue. ‘ »

La mère de trois enfants a écrit dans la légende: « Je n’arrête pas de penser au moment où je suis tombée enceinte de Zachy et les gens me disaient » un bébé avec un bébé « .

«Ils me diraient littéralement en face quelle terrible décision j’avais prise et comment je mettrais au monde un enfant qui serait si malheureux.

3 La star est devenue émotive en disant que les gens lui disaient qu’elle serait un « parent absolument terrible » Crédit: Instagram

3 Son fils Leighton a eu neuf ans aujourd’hui avec un gâteau dans le jardin de sa maison Pickle Cottage

«J’ai tellement de chance d’avoir ma famille qui m’a soutenu. 🥲

« Je pense à ceux qui sont laissés seuls pour le faire sans aucun soutien tout le temps. Tu es incroyable …

«Je les regarde tous maintenant et à quel point ils sont gentils et attentionnés. Et cela me donne juste envie de pleurer.».

Stacey a écrit dans son livre Tap To Tidy sur les difficultés d’être un parent adolescent, en disant: «En tant que jeune maman, je me sentais complètement hors de contrôle et hors de ma profondeur.

« Je n’avais aucune idée de ce que je faisais; c’était comme si toutes mes décisions avaient été prises pour moi et je ne pouvais rien y faire. »

La star a expliqué qu’elle avait récupéré un certain contrôle dans sa propre vie en se concentrant sur les petits travaux dont elle pouvait s’occuper.