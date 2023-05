Stacey Solomon remplacée sur Bake Off: The Professionals après une seule série alors que Channel 4 annonce un nouvel hôte

STACEY Solomon a été remplacée sur Bake Off: The Professionals après une seule série.

Le présentateur de télévision, 33 ans, a animé la version dérivée de l’émission de pâtisserie à succès de Channel 4 pour une seule série.

C4

Stacey a été remplacée sur Bake Off[/caption]

Mais le diffuseur a confirmé qu’elle ne reviendrait pas cette année et a annoncé sa remplaçante.

Dans un tweet publié sur le compte officiel Great British Bake Off, il a déclaré qu’Ellie Taylor prendrait les rênes.

« De Ted Lasso au tiramisu, nous sommes ravis d’accueillir @EllieJaneTaylor en tant que nouvelle co-animatrice de Bake Off : The Professionals aux côtés de @LiamcBakes. »

La comédienne Ellie, 39 ans, est récemment apparue dans l’édition célébrité de Bake Off pour Stand Up To Cancer.

Ils ont également confirmé les juges, avec le retour de Benoit Blin et Cherish Finden.

Channel 4 n’a pas abordé le départ de Stacey du programme bien-aimé.

Le Sun a contacté Channel 4 pour un commentaire.

Bake Off: The Professionals voit de nouvelles équipes doivent rassembler toutes leurs prouesses en matière de pâtisserie pour épater les juges et rester dans la compétition.

Douze équipes de chefs pâtissiers de restaurants, d’hôtels et de petites entreprises pour tenter de remporter le trophée.