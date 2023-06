Stacey Solomon rame avec Joe Swash pendant qu’elle est aux toilettes et se plaint de ne pas pouvoir faire pipi en paix

STACEY Solomon a parlé de son dilemme de mariage avec Joe Swash – en plaisantant qu’elle « ne peut même pas faire pipi en paix ».

La star de Loose Women, 33 ans, a partagé un clip d’elle passant du temps seule aux toilettes, avant qu’il ne soit interrompu par son mari qui cherchait un article ménager.

En publiant une vidéo Instagram alors qu’il était assis sur les toilettes, Joe, 41 ans, pouvait être entendu crier dans les escaliers, laissant sa femme mortifiée.

Joe a continué à harceler sa femme, demandant: « Où est-ce? »

Une Stacey agacée, 33 ans, a répondu: « Je ne sais pas, je suis aux toilettes… pourquoi ne regardes-tu pas dans l’utilitaire. »

Stacey a légendé le message: « Bon jeudi à tous, je n’ai pas fait pipi en paix depuis 2008. Quelqu’un d’autre? »

Cela vient après que Stacey a taquiné un énorme nouveau projet dans sa maison de Pickle Cottage, tout en disant qu’elle « veut pleurer ».

La maman de cinq enfants n’a pas encore révélé ce qui est filmé dans sa magnifique maison, mais elle a partagé qu’elle avait été autorisée à publier des clichés en coulisses.

Stacey, 33 ans, a écrit: « Essayer de ne pas pleurer devant un million de personnes », tout en partageant une photo de son salon chic avec des caméras installées à l’intérieur.

Dans une image séparée, Stacey a partagé un regard sur sa chambre avec un lit installé avec de belles couvertures jetées dessus, mais du point de vue d’une caméra qui filmait la pièce.

Elle a également posté un aperçu de sa magnifique salle à manger préparée pour les invités avec des assiettes et des bols de fantaisie.

Stacey a écrit : « Je promets que dès que j’y serai autorisé, je vous dirai qui, quoi, quand et tout le reste.

« Je ne peux pas vous dire à quel point mon cœur rayonnait aujourd’hui. Je suis tellement fier et excité que vous voyiez tout.

La star est connue pour ses incroyables astuces et décorations pour la maison, qu’elle assemble souvent avec un budget limité.

Elle a récemment montré son incroyable transformation de la piscine.

La star de Loose Women a posté une vidéo de sa piscine en train d’être nettoyée sur Instagram.

La maman de cinq enfants a dévoilé sa nouvelle piscine étincelante dans sa maison de 1,3 million de livres sterling Pickle Cottage l’année dernière.

Elle et son fiancé Joe Swash ont acheté l’impressionnante propriété en 2021 et ont montré ses incroyables caractéristiques sur Instagram, y compris l’immense jardin et la piscine.

