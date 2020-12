Stacey Solomon a « quitté » les réseaux sociaux le jour de Noël à la suite de la proposition romantique de son petit ami Joe Swash.

La veille de Noël, Stacey, animatrice de Loose Women, a raconté à ses millions d’abonnés en ligne comment Joe, 38 ans, l’avait surprise en se mettant à genoux lors d’une promenade dans les bois.

Après la multitude de publications et l’énorme élan de soutien de ses fans Instagram, Stacey a choisi de rester silencieuse sur l’application tout au long de la saison des fêtes.

Stacey, 31 ans, documente normalement des aspects de la vie personnelle avec ses fans sur le site, de ses idées d’artisanat aux conseils parentaux.







(Image: Instagram)



Sa « disparition » est intervenue après qu’une Stacey extatique a admis qu’elle avait pleuré de façon hystérique et « ne pouvait pas s’arrêter » après que son petit ami Joe lui ait demandé de l’épouser jeudi.

« Ma main tremble toujours et chaque fois que je touche quelque chose et que je regarde en bas, je me souviens et je pleure », a déclaré la mère de trois enfants à ses fans en montrant sa bague de fiançailles en diamant.

« Ce fut la journée la plus étrange de ma vie. Merci beaucoup pour tous vos charmants messages », a-t-elle ajouté.

Un Joe ravi a fait dans le camée dans la vidéo et a crié: « Elle est mon fiancé! » comme il donnait à Stacey un baiser sur le front.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Plus tôt dans la journée, Stacey a montré à ses fans l’endroit où Joe s’était mis à genoux – après avoir d’abord décoré la zone boisée de fleurs blanches.

«Il m’a demandé de l’épouser et après avoir pleuré pendant ce qui m’a semblé très long … j’ai dit oui», a-t-elle pleuré.

Stacey se promenait avec Joe et leur fils Rex, âgé de 19 mois, et ses deux autres garçons Zach, 12 ans, et Leighton, 8 ans, lorsque la proposition est arrivée.







(Image: Instagram)



Expliquant la douce signification de la proposition de Joe, Stacey a déclaré que les bois étaient son « endroit heureux » et qu’elle y avait passé de nombreux moments heureux depuis qu’elle avait déménagé dans la région avec Joe il y a deux ans.

«Je me perds et j’en respire à chaque seconde parce que pour moi, c’est justement ce qu’est la vie», a-t-elle jailli.

Elle a poursuivi: « Et Joe avec nos garçons, dans mon endroit préféré dans le monde. Il m’a demandé de l’épouser et après avoir pleuré pendant ce qui m’a semblé très long. »