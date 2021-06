STACEY Salomon a profité d’un plongeon nocturne dans le jacuzzi avec sa sœur «bizarre» ce week-end alors que le couple se dirigeait vers un spa de luxe.

La star enceinte de Loose Women, 31 ans, a profité de ses histoires Instagram pour documenter l’escapade – avec une tente somptueuse, des fleurs et des ballons.

Stacey a présenté son bébé en pleine croissance dans un superbe maillot de bain vert une pièce alors qu’elle se détendait dans le jacuzzi pendant que sa sœur, Jemma, s’asseyait sur le bord et plongeait ses orteils dedans.

La maman de trois enfants a transformé ses longues mèches en un chignon désordonné pour la trempette et a abandonné le maquillage pour montrer son éclat naturel.

Stacey a dit à ses abonnés qu’un ami les avait également rejoints à la retraite – et qu’il était derrière la caméra.

« La meilleure amie de PS a fini par nous rencontrer ici, nous n’avons pas embauché de caméraman secret pour des vidéos de sœur au fromage, ce sont ses vidéos », a-t-elle déclaré à ses fans.

Stacey enceinte profite d’une somptueuse escapade au spa avec sa sœur Jemma[/caption]

Stacey s’est moquée de sa sœur en la traitant de « bizarre » dans une publication insolente sur Instagram[/caption]

Stacey s’est également moquée de sa sœur dans les vidéos, ajoutant: « Je t’aime Jem, espèce de cinglé, petit camp de nuit »,

Plus tôt dans la journée, Stacey et sa sœur ont enfilé des fleurs bleues assorties habillées d’un maquillage glamour alors qu’elles se détendaient au spa de luxe.

Le duo a profité du soleil et a siroté quelques boissons avant de faire griller des guimauves sur un feu.

Stacey a jailli de sa sœur et de leur lien étroit, disant à ses fans: « Aw, je t’aime tellement.

Stacey a profité du soleil alors qu’elle se détendait au spa plus tôt dans la journée[/caption]

Stacey est déjà maman de Zachary, 13 ans, Leighton, neuf ans, et Rex, deux ans, qu’elle partage avec Joe Swash[/caption]

«Je sais que nous nous sommes entretués en grandissant, mais être un adulte avec toi est le meilleur. Quand je dis adulte, je veux dire des géants de huit ans.

La star de la télévision a déclaré à ses 4,5 millions d’adeptes qu’elle devait initialement visiter la somptueuse retraite à Noël, mais qu’ils ont été contraints de la reporter en raison du verrouillage.

Elle a déclaré à ses fans : « Pour Noël, ma sœur nous a réservé une soirée spa et nous n’avons jamais pu l’utiliser à cause des blocages, mais ce week-end, nous pouvons enfin y aller et je suis tellement excitée de dormir.

« Honnêtement, je pourrais dormir pendant une semaine en ce moment. Je suis vraiment enthousiaste. »

Stacey est déjà maman de trois enfants avec Zachary, 13 ans, Leighton, neuf ans, et Rex, deux ans, qu’elle partage avec Joe Swash.

La star de Loose Women a révélé plus tôt cette semaine qu’elle attendait son quatrième enfant mais qu’elle avait gardé la nouvelle sous silence parce qu’elle était très inquiète après avoir fait des fausses couches.

Elle a ajouté qu’elle et Joe essayaient «depuis longtemps» de tomber enceinte et d’élargir leur couvée en pleine croissance.

Stacey doit épouser son fiancé Joe fin juillet 2021 lors d’une cérémonie dans leur nouvelle maison de rêve dans l’Essex.

Le couple, qui est ensemble depuis 2015, a eu son premier enfant – Rex – en mai 2019.