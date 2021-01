Stacey Solomon a admis qu’elle était submergée par l’émotion alors qu’elle commençait à planifier son mariage de rêve avec Joe Swash.

Son copain a posé la question à Noël, et la star de Loose Women utilise le troisième verrouillage de manière productive pour rassembler des idées pour leur grand jour.

La femme de 31 ans a partagé ses préparatifs jusqu’à présent avec ses fans sur Instagram, montrant son livre d’or unique en forme de globe sur lequel sont imprimés les mots « pour toujours commence aujourd’hui ».

Cette fan de bricolage a créé elle-même le livre d’or en transformant le vieux globe inutilisé de ses fils.

Stacey, qui serait Sausage dans The Masked Singer, a expliqué: « J’ai vu tellement de gens faire de jolis livres d’or à partir de globes. Je vais essayer d’en créer un pour notre mariage.







(Image: Instagram)



«J’ai volé le globe des garçons. Ils n’en ont pas besoin pour le moment. Dès que nous serons autorisés à sortir de la maison, je leur en achèterai un autre.

La maman de trois enfants a ajouté à ses abonnés: « Je me sens vraiment larmoyant, c’est tellement ridicule … Mais j’aime tellement ça. J’ai besoin d’un plus grand pot pour mes stylos dorés, et je peux tamponner des paillettes autour de la ligne. , mais pour une raison quelconque, j’aime bien la ligne de l’équateur.

«Sachant qu’un jour il y aura des messages spéciaux dessus, mon cœur est plein de souhaiter que je prenne une photo avant.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Elle a également partagé une photo d’un cahier blanc qu’elle utilisait comme « wedding planner », écrivant les mots sur le devant avec une belle calligraphie.

Elle a écrit: « Vraiment geeking en ce moment et commencer mon wedding planner »

Stacey a révélé la veille de Noël que Joe, père de son fils Rex, avait posé la question.







(Image: Instagram)



Partageant une magnifique photo d’elle-même en souriant et en montrant sa bague de fiançailles, elle a écrit: « À la lune et au dos. Je n’ai pas de mots »

Elle a suivi le réveillon du Nouvel An avec une heureuse photo d’eux avec leur chien.







(Image: Instagram)









Elle a écrit: « Mon fiancé, ça ne vieillit pas

« Ma première photo avec mon futur mari (ça a l’air si bizarre) Je voulais juste venir ici et dire, merci beaucoup pour tous vos beaux messages et votre gentillesse cela signifie le monde.

« Partager cela avec vous, c’était comme dire à ma famille Merci pour tout en 2020 n’aurait pas pu le faire sans vous … Je ne peux pas attendre une nouvelle année fraîche pour commencer. En espérant que 2021 apporte espoir, bonheur et santé . Je vous aime tous sur la lune et retour… «