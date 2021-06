Stacey Solomon partage une photo de son fils Rex, 2 ans, à l’hôpital après un accident de «cauchemar» alors qu’ils attendent un lit

STACEY Solomon était de retour à l’hôpital aujourd’hui après que son fils Rex, deux ans, ait subi un accident « cauchemar ».

La star de Loose Women, 31 ans, a partagé une photo du couple attendant qu’un lit se libère pour qu’il puisse avoir des points de suture.

3 Stacey Solomon a révélé qu’ils étaient à l’hôpital en attente d’un lit Crédit : Instagram

Elle a écrit: « Nous sommes ici et attendons un lit et un créneau horaire 🤞🏻. Nous allons jouer à des jeux et essayer de ne pas penser à la nourriture .

« J’ai hâte de l’emmener pour son repas préféré dès que nous serons sortis d’ici.

La star de la télévision enceinte a expliqué aujourd’hui que son plus jeune fils avait fait une mauvaise chute dans le jardin ce week-end et avait besoin de points de suture.

S’exprimant sur Instagram aujourd’hui, elle a déclaré aux fans que l’épreuve avait laissé son fiancé Joe Swash en larmes et que l’acteur avait dû quitter la chambre d’hôpital.

3 La star a révélé l’épreuve A&E de son fils dans une vidéo Instagram ce matin Crédit : Instagram

Elle a déclaré à ses abonnés: « Nous avons fait un cauchemar hier. Rex est tombé dans le jardin et nous nous sommes dit: » Lève-toi. » Ensuite, nous avons regardé et ce n’était pas une situation « vous obtenez ».

« Il s’est blessé à la lèvre, alors nous l’avons emmené chez A&E et il lui a mis de petites bandes papillon. »

Elle a ajouté: « J’y retourne aujourd’hui pour lui faire des points de suture appropriés, car c’est dans un endroit vraiment inconfortable.

« Mais il était si bon et il n’a pas fait de bruit. Il était juste comme : ‘Ouais, répare ça’ au docteur. Mais il était si bon. »

3 Elle a expliqué que le garçon avait eu besoin de points de suture après la chute

Stacey a ensuite tourné le téléphone vers le fiancé Joe Swash en disant: « Joe d’un autre côté … »

Joe a répondu en secouant la tête: « Honnêtement, quand les enfants sont blessés, je panique comme si personne ne regardait. »

Stacey a ajouté: « Il a dû quitter la pièce et il pleurait. Bénis ton âme. Je m’occuperai plus de Joe aujourd’hui que de Rex – je t’aime. »

La star, qui est devenue célèbre sur The X Factor, a révélé ce mois-ci qu’elle et Joe attendaient leur deuxième enfant – et son quatrième.

Elle est déjà maman de Zachary, 13 ans, et de Leighton, neuf ans, tandis qu’elle et Joe partagent Rex, deux ans.