Stacey Solomon a partagé un message émotionnel sur le «chagrin et la perte» que 2020 nous a lancés.

Maman de trois enfants, Stacey était en train de décorer les couloirs de sa maison familiale avec son partenaire Joe Swash et les enfants lorsqu’elle a contacté ceux qui se débattaient.

Partageant une photo d’elle-même, Joe, leur petit Rex et ses deux enfants Zachary et Leighton, la famille recomposée a secoué des tricots blancs enneigés assortis devant leur porte d’entrée.

Le gang avait décoré l’entrée avec des brins de houx, des arbres miniatures et des boules pour fabriquer leur «Winter Wonderland».

« Bonjour décembre … La porte d’hiver est enfin terminée », a écrit Stacey, star de Loose Women, « Et ce matin était la plus belle journée ensoleillée de décembre que j’aie jamais vue, alors j’ai réveillé tout le monde très tôt juste pour mettre nos tenues assorties et prenez une photo.







(Image: Instagram)



«Heureusement, c’était quelque chose de différent du quotidien scolaire et j’avais des calendriers de l’Avent pour les persuader qu’ils étaient à bord.

« On a l’impression que décembre vient juste d’arriver en un éclair, mais en même temps cette année a à peine ‘survolé’. Alors je voulais juste dire … C’est vraiment horrible pour tant de personnes au cours des derniers mois et c’est toujours le cas difficile pour beaucoup …

« Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont lutté et pour tout le chagrin et la perte de cette année. »

Elle a ajouté: « Je suis tellement reconnaissante pour vous tous. Chaque message, un peu de gentillesse, les rires et les larmes.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



«Vous avez fait de cette année une année si spéciale pour nous jusqu’à présent, et nous n’aurions pas pu faire quelques jours sans vous.

« Je t’aime sur la lune et retour. De Moi, Joe et TOUS nos garçons. »

Et Stacey a depuis rencontré une vague de soutien des fans dans les commentaires.

On a jailli: « C’est le RÊVE, un pays des merveilles de cornichon, j’adore Stace tu me fais sourire tous les jours xxx. »

« Aw quelle belle famille et quelle belle photo de vous tous! » un autre proposa: «Et comme si le 1er décembre devait être si beau et ensoleillé juste pour nous rappeler qu’il y a de l’espoir et que ça ira! Comme tu nous le rappelles.

« J’adore Stacey! Y a-t-il quelque chose que vous POUVEZ faire? » un troisième adoré.