Stacey Solomon ne pouvait s’empêcher de rire lorsque le père Noël est arrivé chez elle alors que sa famille célébrait Hanoukka jeudi soir.

La panéliste de Loose Women, 31 ans, marque à la fois la fête juive et Noël alors que sa mère a été élevée chrétienne avant de se convertir au judaïsme pour épouser le père de Stacey.

Mais elle ne s’attendait pas à ce que le Père Noël se présente à sa porte quand elle et ses fils Zachary, 12 ans, Leighton, huit ans et Rex, un an, ont eu ses nièces pour célébrer cette journée spéciale.

Elle a pris ses histoires sur Instagram pour filmer le Père Noël debout à sa porte, en disant: « Je rigole tellement parce que regardez qui est venu nous rendre visite le premier soir de Hanoucca. »







(Image: staceysolomon / Instagram)







(Image: staceysolomon / Instagram)



Stacey, 31 ans, a applaudi lorsque le Père Noël a sonné les cloches, lui disant: Oui Père Noël!

Le Père Noël a dit à la caméra: « Joyeux Hanoukka à tous, et un très joyeux Noël! »

La maman de trois enfants l’a ensuite filmé en train de parler aux enfants à la porte.







(Image: staceysolomon / Instagram)



Elle a légendé la vidéo: « Certainement pas une soirée traditionnelle de Hanoucca.

« Mais plus il y a de traditions, mieux je dis. »

« Wow, comme c’était cool! » Stacey a ajouté quand le Père Noël est parti.

Hanoukka a commencé la nuit dernière et dure jusqu’à vendredi prochain.







(Image: staceysolomon / Instagram)



Stacey a poursuivi: « Nous ne nous attendions pas à ça! Mes nièces sont ici aussi parce que ma sœur et mon beau-frère travaillent donc c’était encore plus spécial … Maintenant pour le dîner de Hanoucca.

« Merci @SpaceNK Santa d’avoir visité notre route … Nous savons que vous en avez tellement d’autres à voir, vous n’avez donc pas à nous presser! »

Stacey avait commencé la journée en fabriquant une étoile de David à partir de bâtons de cannelle et de plantes fejka, et plus tard, avait créé une Menorah à partir de myrtilles et de bananes.







(Image: staceysolomon / Instagram)



Elle a révélé qu’elle avait acheté des cadeaux à ses garçons pour ouvrir tous les jours de Hanoukka.

La star de la télévision a déclaré: «Nous allumerons une bougie tous les jours pendant huit jours et les garçons recevront un petit cadeau chaque soir.

« Je leur ai offert quelque chose qu’ils peuvent s’asseoir et préparer après le dîner. »