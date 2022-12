Stacey Solomon montre une transformation étonnante mais simple de la cheminée de Noël

STACEY Solomon a montré sa transformation étonnante mais simple de la cheminée de Noël.

Toujours fan de donner un éclat à sa maison, la panéliste de Loose Women a choisi de donner à la région un coup de pouce festif.

Instagram

Stacey Solomon a montré sa cheminée festive[/caption]

Instagram

La star a ajouté de belles décorations[/caption]

Instagram

Elle a placé des vases et des bougies autour de l’espace[/caption]

Révélant le processus à sa légion d’adeptes, la femme de 33 ans a ajouté divers épicéas autour de l’endroit, y compris le long du dessus de la cheminée.

Elle a également placé des vases blancs de chaque côté et ajouté de petites bougies pour lui donner un coup de pouce.

Stacey a écrit: “Simple mais se sent si frais et Noël”, comme elle l’a montré avant et après.

Stacey a également ajouté une douce étoile en bois “Père Noël” au-dessus de son feu de bois et s’est filmée en train de pulvériser de la poussière blanche sur les feuilles.

La star de Loose Women, qui partage régulièrement des vidéos d’artisanat avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, a expliqué comment créer ses propres boules géantes en cette saison festive – et tout le monde adore l’idée.

La maman de quatre enfants a commencé par prendre un Peppa Pig et une balle Paw Patrol et les a peints au pistolet dans la palette de couleurs de son choix – crème et marron.

Stacey a ensuite attendu qu’ils soient presque secs, avant de commencer à les décorer.

Stacey, qui est mariée à Joe Swash, a expliqué : « Je les ai laissé sécher, mais pas complètement, et j’ai appliqué quelques paillettes pendant qu’elles sont encore un peu collantes. Ensuite, vous pouvez l’étaler joliment.

Une fois la boule principale créée, il était temps de faire le haut de la décoration.

Pour ce faire, le présentateur de télévision a pris un gobelet en papier doré, a coupé le haut, puis a coupé des fentes le long du bas.

Stacey a ensuite déclaré: “Je vais couper une charge de fentes le long du bas, plier toutes les autres fentes et les couper, alors ça ressemblera au sommet d’une boule.”





Mais ne jetez aucune partie de la tasse, comme Stacey a poursuivi : “Utilisez le rebord que vous avez coupé auparavant comme mors de poignée.”

Une fois que la boule était prête à être placée sur la boule, Stacey a dit que c’était aussi simple que de mettre de la colle sur les parties qui dépassent et de la presser sur la boule.

Elle a conclu : « Et voilà ! Babioles géantes – ce sont les meilleures choses que j’ai jamais vues, je les adore !

“Et après je pourrais probablement les laver au jet en été et ils redeviendront les vilaines balles qu’ils étaient avant.”

Instagram

Elle a ajouté une étoile en bois[/caption]

Instagram

La star a révélé le résultat final[/caption]

Instagram

Stacey s’occupe des décorations de Noël[/caption]