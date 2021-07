Stacey Solomon montre la chambre de son fils qu’elle a transformée avec des néons à 4,99 £, une télévision à écran plat et un ÉNORME lit superposé

STACEY Solomon a montré aujourd’hui la nouvelle chambre amusante de son fils Leighton sur Instagram.

L’espace frais a été peint en bleu et dispose de néons vibrants sur le mur.

Il y a une sucette géante, une fusée et une planète – qui ont fasciné Leighton et son jeune frère Rex.

La famille a passé une soirée pyjama dans la chambre la nuit dernière après que Stacey ait finalement terminé l’immense lit superposé et acheté une nouvelle literie pour cela.

Un téléviseur à écran plat au mur est parfait pour que son garçon puisse regarder ses programmes préférés, et il aura bientôt un nouveau bureau et des tiroirs lorsqu’ils seront finalement livrés.

Le père de Stacey a construit une cloison pour créer une nouvelle chambre pour le fils aîné Zachary d’à côté afin que les frères et sœurs puissent facilement se détendre.

Bien que le résultat final soit superbe, il y avait du stress pour tout faire.

La star enceinte a déclaré aux fans: « Je suis tellement en colère tout le temps. »

La panéliste de Loose Women, âgée de 31 ans, avait eu du mal à mettre un lit superposé en disant que cela l’avait laissée « furieuse ».

Je suis vraiment en colère en ce moment – juste en général, je suis tellement en colère tout le temps

Stacey Salomon

Le fiancé Joe Swash n’était pas là pour aider car l’ancien acteur d’EastEnders, 39 ans, est en voyage de pêche avec Harry, son fils de 14 ans.

Elle a expliqué : « Je suis vraiment en colère en ce moment. Juste en général, je suis tellement en colère tout le temps.

« Je ne suis pas non plus une personne en colère. Rien ne me met vraiment en colère ou en colère autre que de vraies injustices ou des gens méchants avec les gens.

«Mais en ce moment, je suis en train de perdre la tête pour faire un lit superposé. Cela m’a juste rendu furieux. Tout mon œil à un moment donné était comme ça [twitching]. Pourquoi suis-je si en colère à ce sujet ? »

Stacey fait sans aucun doute partie des membres les moins fougueux de l’équipe Loose Women, faisant souvent des remarques calmes par rapport à certains des panélistes les plus argumentatifs.





Certains fans ont suggéré que sa fureur à l’idée d’installer le lit superposé – qu’elle a qualifié de « cauchemar logistique » – pourrait provenir du fait qu’elle a une fille.

C’est la première fille de l’ancienne star de X Factor, contrairement aux trois garçons dont elle a été enceinte dans le passé.

Elle a écrit : « Beaucoup d’entre vous suggèrent que c’est une grossesse de fille. Je ne pensais même pas que c’était différent.

«J’espère que c’est ce que c’est et que ça s’en va avec les hormones ou la bonne chance pour Joe et les garçons. C’est probablement pour le mieux qu’il soit parti toute la semaine. . «

