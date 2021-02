De nombreuses célébrités ont de nouveau profité des scènes hivernales au Royaume-Uni alors que la neige est arrivée ce week-end.

La panéliste de Loose Women, Stacey Solomon, a posté des séquences vidéo de ses enfants courant dans une zone boisée dans la neige près de chez eux.

Stacey a légendé ceci: « Nous nous sommes réveillés tôt ce matin et nous sommes partis dans la neige [heart emoji] ».

Elle a partagé un court clip de Stacey tenant le plus jeune fils Rex alors qu’il désignait et regardait les canards dans l’eau.

« Il aime tellement les canards », écrit Stacey, « mais pas autant qu’il aime jeter de la neige sur Leighton [laughing emoji] ».







(Image: Instagram)



Stacey a partagé d’autres images de ses enfants jouant dans la neige et courant partout, avec son partenaire Joe Swash donnant à leur fils Rex une promenade sur le dos.

«Ce fut un vieux week-end drôle. Mais ce sont de petits humains, c’est exactement ce dont il s’agit. J’espère que tout va bien et j’ai passé un week-end agréable.

Elle a également partagé une image du lundi matin la montrant avec une tasse de thé.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Ailleurs, l’ancienne star de Coronation Street, Michelle Keegan, a posté une image d’elle-même lors d’une promenade dans une scène enneigée.

L’actrice portait un foulard noir, un chapeau noir et un grand manteau beige pour rester au chaud.

Elle a également ajouté de superbes images d’une scène d’église enneigée de sa sortie, ainsi qu’une tasse de café à emporter.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Michelle a sous-titré l’image: « Dimanches enneigés [snowflake emoji] ».

Elle a également publié sur ses histoires Instagram une vidéo de face d’elle-même enveloppée dans des températures inférieures à zéro alors que la neige tombait.

Ailleurs, Peter Andre et sa femme, le Dr Emily MacDonagh, ont été vus en train de profiter de scènes enneigées avec leur fils Theo, qu’elle appelait dans leurs histoires Instagram « du temps de qualité ».







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Cependant, la travailleuse de première ligne du NHS a noté qu’elle «gelait» lorsqu’elle était à l’extérieur par temps froid.

Pendant ce temps, Ferne McCann, alun de The Only Way Is Essex, a publié des images de scènes enneigées sur ses Instagram Stories, ainsi qu’une courte vidéo de sa fille dimanche courant dans la neige.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Enfin, Kate Ferdinand a publié un court extrait de la scène de neige de son jardin dans ses propres histoires Instagram lundi matin.

Le message est certainement clair: nous devons en tirer le meilleur parti!

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.