Stacey Solomon laisse entendre qu’elle est sur le point de remplacer Phillip Schofield ce matin par un message crypté

STACEY Solomon a laissé entendre qu’elle était sur le point de remplacer Phillip Schofield dans This Morning.

La femme de 33 ans a partagé une publication cryptée avec ses 5,6 millions de followers sur Instagram.

Rex

Rex

Rex

Stacey a laissé entendre qu’elle pourrait être la prochaine personne à présenter l’émission ITV après le licenciement de Phillip la semaine dernière.

La star de la télévision a partagé un cliché d’un journal qui avait « Septembre 2023! » écrit sur une des pages.

Stacey a avoué à ses fans : « Je viens d’avoir l’une des réunions les plus excitantes de ma vie.

« Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis ravi de partager cela avec vous bientôt. Mon rêve. »

Cela vient après que Phillip Schofield a été exclu de This Morning quelques minutes après avoir été interrompu jeudi la semaine dernière.

L’homme de 61 ans présentait le programme populaire depuis 2002.

On lui a dit que son contrat, qui devait se terminer cet été, n’était pas renouvelé.

Phil a ensuite parcouru 300 miles de Londres à Cornwall pour voir maman Pat, 85 ans, où il a passé vendredi à lui donner son cœur lors d’une promenade côtière – comme le montrent nos photos exclusives.

Sa sortie a été confirmée hier, après des semaines de spéculations intenses sur son avenir et une querelle avec la co-animatrice Holly Willoughby, 42 ans.

Holly a ensuite rompu son silence après que la co-vedette Phillip ait démissionné de manière sensationnelle.

Elle a admis que le canapé « ne serait plus le même » car Phil démissionne après plus de 13 ans.

Les tensions croissantes entre Phillip et Holly ont conduit le premier à publier une déclaration de choc cet après-midi.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Peu de temps après la déclaration de Phillip, elle a écrit : « Salut tout le monde, cela fait plus de 13 belles années que je présente This Morning with Phil et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour.

« Le canapé ne sera pas le même sans lui », suivi d’un cœur d’amour.