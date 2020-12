Stacey Solomon a partagé son horreur de se réveiller et de découvrir que son petit ami Joe Swash regardait du porno au lit avec elle.

Ce qui a aggravé les choses pour la panéliste de Loose Women, âgée de 31 ans, Joe accédait aux sites pour adultes classés X tout en utilisant son téléphone.

Stacey a parlé du moment gênant lors de l’épisode de dimanche de Shopping avec Keith Lemon, alors qu’elle rejoignait la star de Celebrity Juice avec son partenaire Joe, 38 ans.

Tout en savourant les délices d’une fondue au fromage, Keith avait une question brûlante qu’il avait posée au couple.

Au milieu de la fête du fromage filandreux, Keith a posé des questions sur leur relation, en disant: « Avez-vous déjà regardé du porno ensemble? »









Joe, qui a joué dans EastEnders et I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !, a déclaré: « Non, elle est un peu drôle à ce sujet »

Stacey a admis: « Je suis prude. »

Joe a ensuite révélé qu’il y avait eu un moment où Stacey l’avait surpris en train d’utiliser son téléphone pour accéder à des sites pornographiques.

Il a dit: « Elle m’a surpris en train de regarder du porno. Je regardais du porno sur son téléphone. »

Alors que le couple voit maintenant le côté drôle, Stacey a expliqué: « Je me suis réveillé et je me suis dit » où est mon téléphone, où est mon téléphone « »









Stacey a déclaré qu’elle avait eu une grande surprise lorsqu’elle a ouvert son mobile, de constater que non seulement Joe n’avait pas supprimé son historique Internet, mais qu’il avait même laissé la page ouverte qu’il consultait avant que Stacey ne se réveille.

Elle a expliqué: « J’ai ouvert mon téléphone à ‘hot milfs 999’.

« J’étais content que ce soit des milfs sexy, je me suis dit » c’est réalisable pour moi « . »

Stacey a récemment parlé de sa vie sexuelle avec Joe lors d’une récente session de questions-réponses sur les réseaux sociaux, expliquant pourquoi un trio n’est pas à l’ordre du jour de si tôt.

Le finaliste de X Factor a écrit: « Je pensais que je partagerais ces bangers parce qu’ils m’ont fait craquer et qu’on m’a demandé plusieurs fois. »

Lorsque les fans ont demandé si Stacey et Joe envisageraient un trio, elle a été catégorique avec sa réponse: « Non merci. »

Avec un certain nombre d’émojis rieurs, Stacey a ajouté: « J’ai du mal à trouver l’énergie pour un couple, un trio semble tellement de travail. »

