Stacey Solomon, furieuse, riposte après avoir été cruellement humiliée par sa mère lors du dîner des enfants

STACEY Solomon a riposté après avoir été cruellement humiliée par sa mère lors du dîner de ses enfants.

La star de 33 ans, peu impressionnée, s’est adressée aux réseaux sociaux pour répondre à un commentaire qu’elle avait reçu d’un fan.

Instagram

Stacey Solomon a riposté après avoir été cruellement humiliée par sa mère lors du dîner de ses enfants[/caption] Instagram

La star a été critiquée pour avoir donné de la soupe aux tomates à ses enfants pour le dîner[/caption] Instagram

Stacey est maman de cinq enfants[/caption]

Le commentaire disait : « Alors, vous avez donné à votre enfant un bol de soupe aux tomates pour le dîner ? Ouah. »

Plus tôt dans la journée, Stacey avait vu Rex aider à cueillir des tomates dans leur jardin depuis la serre.

Ils les ont ensuite mis sur un plateau avec des oignons avant de les mélanger et de préparer une délicieuse soupe.

Mais le fan, peu impressionné, n’a pas tardé à partager ses réflexions sur le plat, laissant Stacey riposter.

Elle a écrit : « Parfois, mes messages le soir m’apportent vraiment de la joie. Ne vous inquiétez pas Wilma, je n’ai pas donné à mes enfants juste une louche de soupe chacun pour ensuite les envoyer au lit.

« C’était juste une entrée, puis nous avons dîné après – c’étaient des tomates de Rex, donc nous étions vraiment enthousiasmés par elles.

« Nous avons eu vraiment bon Hello Fresh après, Joe nous a préparé le dîner, nous avions chargé des wedges et j’ai filmé l’avant et l’après, donc nous avons eu du Hello Fresh et une louche de soupe donc pas de panique.

Stacey, maman de cinq enfants, a ensuite partagé un regard sur le dîner qu’elle avait préparé après la soupe et a déclaré : « En toute honnêteté, Rose et Belle viennent de manger ma soupe Wilma, elles étaient plus qu’heureuses… »

Stacey a qualifié la pêche à la traîne de « bizarre » et a déclaré qu’elle « aurait juste un bol de soupe pour le dîner à 100 % ».

La star a été obligée de répondre à nouveau à un troll récemment, après qu’ils lui aient fait honte pour avoir publié son programme de remise en forme en ligne.

La dernière vidéo ayant attiré l’attention des intimidateurs du clavier a vu Stacey, mère de cinq enfants, enfiler un short lilas et un haut court ample alors qu’elle courait sur un tapis roulant.

Alors qu’un fan jaillissait de « super maman », un utilisateur d’Instagram exaspéré a déclamé : « Je présume que vous allez faire une vidéo pour rester en forme.

« Je pensais que tu gardais ça réel. »

Stacey a profité de l’occasion pour répondre directement, comme elle l’a dit : « Vous présumez que vous avez tort, Linda.

«Je veux juste être fort. Je mérite ça !

Getty

La star a riposté après avoir été critiquée pour avoir partagé sa routine d’exercice en ligne[/caption]