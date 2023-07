Stacey Solomon fond en larmes en regardant le documentaire émouvant de son mari Joe Swash

STACEY Solomon a fondu en larmes en regardant le documentaire émouvant de son mari Joe Swash sur la protection sociale des enfants hier soir.

La star de la télévision Joe, dont la mère Kiffy est famille d’accueil depuis 15 ans, a exploré la vie des adolescents de plus de 16 ans qui vivent dans le système de soins.

Instagram

Joe photographié avec Stacey et les enfants Rex, Belle, Rose, Leighton et Zachary[/caption]

Avant la diffusion du documentaire, Joe a déclaré à la BBC : « Cela a été une grande partie de ma vie en grandissant. Daniel, l’un des enfants que ma mère a accueillis, est à un âge où les jeunes quittent le système de soins et ma mère vient de l’aider à entrer à l’université.

« Il s’épanouit, mais je suis conscient que tous les adolescents pris en charge n’ont pas la même expérience positive et les mêmes opportunités.

«Donc, ce documentaire semblait être un ajustement parfait. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants du système et je pense qu’il est important de le mettre en lumière et que les téléspectateurs en sachent plus. Ces jeunes vivent tellement de choses dans le système et d’après ce que j’ai vu, ils ne reçoivent pas toujours de soutien.

L’épouse de Joe, Stacey, s’est assise pour regarder l’émission hier soir et a été submergée par l’émotion.

Elle a écrit sur Instagram : « Maintenant, je pleure en regardant le documentaire de Joe. Tellement fier de toi.

Joe a récemment parlé des projets du couple de devenir eux-mêmes parents adoptifs.

Le couple, qui s’est marié en 2022, partage déjà Rex, quatre ans, Rose, 21 mois et Belle, quatre mois.

Le couple a également des enfants issus de relations antérieures.

« C’est quelque chose dont Stacey et moi avons parlé et c’est quelque chose que nous considérerons toujours », a déclaré Joe au Mirror.

« Quand nos enfants seront grands et que les derniers seront à l’école secondaire, peut-être qu’alors nous essaierons de nous prendre en charge. »

Il a ajouté: « Stacey a vu à quel point c’est important et à quel point il est nécessaire de disposer de beaucoup de familles d’accueil vraiment adorables, car il n’y en a pas assez.

« Nous n’avons pas dit que c’était gravé dans le marbre et nous allons certainement le faire, mais c’est quelque chose pour lequel nous sommes tous les deux ouverts d’esprit.

« Nous aimons les enfants et nous avons vu exactement ce que ma mère a fait pour Daniel. Nous pourrions faire la même chose. Avec plaisir.

«Ce sera soit nous en ayant un autre, soit peut-être une famille d’accueil. Ce serait bien de favoriser juste pour donner quelque chose en retour.

Stacey partage Leighton, 11 ans, avec Aaron Barham et Zachary, 15 ans, avec Dean Cox.

Pendant ce temps, Joe est papa de son fils Harry, 16 ans, issu de sa précédente relation ex Emma Sophocleous.

Pennsylvanie

Joe Swash: Teens In Care diffusé hier soir[/caption]