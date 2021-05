Stacey Solomon fond en larmes alors qu’elle rend un hommage émouvant à son fils Rex pour son deuxième anniversaire

STACEY Solomon a fondu en larmes en rendant un hommage émouvant à son fils Rex pour son deuxième anniversaire.

Cela est venu après que le présentateur de Loose Women, 31 ans, ait organisé à Rex la deuxième fête d’anniversaire la plus incroyable d’aujourd’hui, avec des poneys et un gigantesque gâteau sur mesure.

2 Stacey était tellement émue en parlant de son plus jeune fils Crédit: Instagram / Stacey Solomon

À côté d’une photo de Rex profitant de sa journée avec sa mère et son père, elle a écrit: « Joyeux anniversaire Pickle. Oh bébé garçon, nous espérons que vous avez passé la meilleure journée de votre vie. Mon animal adore la petite Maui. Comment avez-vous déjà deux ans. ..

«Vous voir grandir chaque jour, apprendre et devenir un être humain si spécial aux côtés de vos frères est notre plus grand privilège.

«Chaque jour, ton sourire et ta joie nous font avancer. Maman continuera à travailler sur ses habiletés en costumes à mesure que tu grandiras, je te le promets.

« Rex, tu apportes tellement de bonheur dans nos vies chaque jour … Zachy, Leighton, Harry, Theo, Peanut, Meowiii, Papa et Maman t’aime jusqu’à la lune et les étoiles et vice-versa. »

2 Joe est entré dans le personnage et s’est habillé Crédit: Instagram / Stacey Solomon

Elle a ajouté: « Toujours. Les années peuvent-elles commencer à ralentir maintenant s’il vous plaît?

« Merci à tous pour vos beaux messages, histoires et posts, ils m’ont préparé toute la journée.

« Nous vous aimons tous tellement. C’est vraiment un endroit spécial. »

Le message sincère de Stacey est venu après qu’elle a mis tout en œuvre pour s’assurer que son tout-petit passe la meilleure journée de sa vie.

Stacey a sorti les arrêts pour son garçon

Son gâteau avait l’air incroyable

Après son retour à la maison après avoir filmé son émission, Sort Your Life Out, la nuit dernière, Stacey s’est mise au travail et a transformé sa véranda avec l’aide de son fils Zachary, 13 ans.

La maman de trois enfants a partagé l’ensemble du processus sur son histoire Instagram avec ses 4,4 millions d’abonnés.

Après avoir fait exploser des tas de ballons, elle a créé une arche devant les fenêtres et elle a également utilisé les décorations océaniques de sa sœur Gemma d’une fête précédente.

Les banderoles, les jouets de piscine gonflables et les cadeaux parfaitement emballés ont rendu l’espace absolument incroyable.

Stacey a travaillé si dur pour rendre sa journée spéciale

Son grand frère Zachy est resté coincé aussi

L’affichage du ballon était impressionnant

Ce matin, Stacey a partagé une vidéo de Rex courant dans la véranda en pyjama Moana avec un énorme sourire sur son visage.

Le jeune a eu droit à un incroyable gâteau à deux étages sur le thème de Moana, des peluches et un ensemble d’outils en bois.

La star de la télé a dit à ses fans: « Ce fut une matinée de folie.

«Nous avons chanté et ouvert des cadeaux, il a eu sa toute première voiture télécommandée comme Zachy et il était très excité.

Rex s’est réveillé avec la meilleure surprise d’anniversaire

Rex adorait ouvrir ses jouets

« J’étais juste un perdant émotionnel toute la matinée. »

Stacey voulait s’assurer qu’elle prenait le temps de montrer son appréciation à tous ses partisans après avoir envoyé à Rex leurs souhaits d’anniversaire.

Elle a poursuivi: «Je ne saurais trop vous remercier pour tous vos beaux messages, histoires et posts, ils sont si spéciaux.

« Vous êtes la petite famille la plus gentille et la plus spéciale que l’on puisse souhaiter …

Il avait aussi beaucoup de câlins de sa mère

« Il a été tellement débordé et excité toute la matinée. Et maintenant je le pourchasse pour mettre son manteau, il a des amis spéciaux qui viennent lui rendre visite … »

Les célébrations ne se sont pas arrêtées là pour la famille aujourd’hui.

Stacey et son fiancé Joe Swash ont également organisé pour Rex de nourrir des poneys dans le jardin arrière de leur incroyable cottage Essex de 1,3 million de livres sterling.

En filmant son fils en train de s’amuser avec le petit étalon, elle a déclaré: «Parce qu’il adore les animaux.

Sa mère et son père ont organisé des promenades à poney

Rex avait l’air adorable alors qu’il jouait avec les poneys

C’était un cheval naturel et adoré

« Le cadeau d’anniversaire de moi et Joe Joe était pour Rexy pour rencontrer des poneys. »

La star de X Factor a été une femme occupée cette semaine, se préparant pour la journée spéciale de Rex.

Stacey a demandé à son futur mari Joe d’essayer un costume de crabe moulant avant aujourd’hui, mais s’est vite rendu compte que ce n’était pas «très approprié pour une fête de tout-petits».

En filmant la vidéo, ses fils aînés Zachary, 13 ans, et Leighton, 9 ans, ont ri en arrière-plan.

Le costume de Joe était hilarant

Stacey ne pouvait pas arrêter de rire de Joe dans son costume mais a loué son enthousiasme

Rex a également eu droit à une Wendy House fraîchement peinte cette semaine.

Peint à l’origine en noir et blanc, elle a recouvert les panneaux noirs d’une nuance de gris frais, lui donnant une nouvelle vie.

Stacey, Joe, 38 ans, et ses trois fils Zachary, Leighton, huit ans et Rex ont emménagé dans leur nouvelle maison pour toujours en mars.

L’auteur de Tap To Tidy a partagé l’heureuse nouvelle avec une photo de toute la famille debout devant leur nouveau bloc-notes sur Instagram.