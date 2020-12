Stacey Solomon a admis qu’elle avait été secouée après la proposition finale de Joe Swash.

La panéliste de Loose Women, 31 ans, a profité de ses histoires Instagram jeudi soir pour filmer sa main tremblante alors qu’elle montrait son énorme bague de fiançailles en diamant.

Joe, 38 ans, a posé la question la veille de Noël et Stacey a documenté la proposition romantique sur ses histoires, révélant qu’il l’avait emmenée dans les bois près de leur maison, qui est son « endroit préféré dans le monde ».

Elle a sous-titré la vidéo: « Je couche avec les garçons. Ma main tremble toujours et chaque fois que je touche quelque chose, je regarde en bas et je me souviens que je pleure. »







(Image: staceysolomon / Instagram)







(Image: Instagram)



Stacey a ensuite révélé qu’elle lisait les messages de ses abonnés en les remerciant pour leurs aimables paroles.

La maman de trois enfants a dit qu’elle mettait ses enfants au lit et qu’elle reviendrait sur Instagram lorsqu’elle se serait un peu calmée.

Elle a poursuivi: «Je lis tous vos commentaires et messages et ils sont tellement incroyables.









«Dès que j’aurai mis les cornichons au lit et que je me ressaisirai, j’ai hâte de venir ici et de te voir.

« Je vous aime tellement les gars. »

Stacey s’était rendue sur son Instagram pour montrer comment Joe avait proposé.







(Image: staceysolomon / Instagram)



Il l’emmena vers un arbre couvert de fleurs blanches alors qu’il posait la question.

Stacey a ensuite posté une photo d’elle-même avec un grand sourire sur son visage alors qu’elle montrait sa bague.

Elle a écrit: « Pour la lune et le dos bub. Je n’ai pas de mots. »