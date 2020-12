Stacey Solomon n’a pas pu résister à quelques achats de bonne heure alors qu’elle se dirigeait vers Primark à 4 heures du matin.

La star de Loose Women et maman de trois enfants ont admis qu’elle était agitée après que sa sœur lui ait dit que le magasin gardait ses portes ouvertes 24/7.

Partageant une vidéo d’elle entrant dans le magasin, elle a écrit: «Je me suis donc réveillée à 4 heures du matin et je suis allée me faire un nez tôt le matin.

«Je me suis promené pendant des années. Je dois dire #IworkwithPrimark sur ces derniers – je n’ai PAS été payé pour aller à Primark à 4 heures du matin, ce sont juste les règles ici.

Stacey a ramassé quelques morceaux, y compris des cadeaux de Noël, avant de rentrer chez elle, s’arrêtant chez McDonald’s sur le chemin du retour.







«J’ai ramassé des articles essentiels pour les garçons et des cadeaux de Noël…» écrivait-elle, «puis s’est arrêtée chez Maccy D sur le chemin du retour.

«Je pense que c’était peut-être le premier petit-déjeuner McDonald’s de Rex et il adorait vraiment ça!

Stacey a suivi avec un cliché de ses garçons rayonnants, ainsi que l’un d’un Rex souriant alors qu’il rentrait.

Stacey partage le tout avec son partenaire Joe Swash, alors qu’elle a également Zachary et Leighton de relations précédentes.

Joe a également un fils adolescent Harry, avec l’ex Emma Sophocleous.







Stacey a récemment partagé un message sincère sur le « chagrin » de 2020 alors qu’elle, Joe et les garçons décoraient les couloirs pour Noël.

Elle a écrit: « Bonjour décembre … La porte d’hiver est enfin terminée.

«Et ce matin était la plus belle journée ensoleillée de décembre que j’aie jamais vue, alors j’ai réveillé tout le monde très tôt juste pour mettre nos tenues assorties et prendre une photo.

«Heureusement, c’était quelque chose de différent du quotidien scolaire et j’avais des calendriers de l’Avent pour les persuader qu’ils étaient à bord.







« On a l’impression que décembre vient juste d’arriver en un éclair, mais en même temps cette année a à peine ‘survolé’. Alors je voulais juste dire … C’est vraiment horrible pour tant de personnes ces derniers mois et ça l’est toujours difficile pour beaucoup …

« Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont lutté et pour tout le chagrin et la perte de cette année. »

Elle a ajouté: « Je suis tellement reconnaissante pour vous tous. Chaque message, un peu de gentillesse, les rires et les larmes.

«Vous avez fait de cette année une année si spéciale pour nous jusqu’à présent, et nous n’aurions pas pu faire quelques jours sans vous.

« Je t’aime sur la lune et retour. De Moi, Joe et TOUS nos garçons. »