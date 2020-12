La légende nationale Stacey Solomon a donné aux fans un indice pratique sur la façon de réparer vos propres prezzies de Noël.

La maman de trois enfants, dont Instagram regorge de trucs et astuces pour rendre la vie un peu plus facile pendant la saison des fêtes, a montré une astuce intelligente pour utiliser des bocaux vides et désencombrer l’endroit.

Stacey a partagé une vidéo de Rex et de son chien Theo, un an, faisant une sieste, à quel point Stacey a profité de la paix et de la tranquillité pour concocter des bas faits maison.

« Il me reste des tas de ces boules vides du moment où je les fabriquais », a-t-elle déclaré aux fans, faisant référence aux décorations pour arbres de Noël qu’elle avait faites à la maison.

« Alors j'ai sorti ma collection de pots vides, et je vais faire des pots cadeaux! »







En remplissant une avec des perles de bain et un tiret d’une fausse neige, Stacey a revissé le couvercle et a enduit l’indice sur le dessus.

Ensuite, elle a ajouté plus de fausse neige, et a ajouté quelques bibelots de Noël, comme une figurine du Père Noël, avant de la recouvrir d’une des moitiés de la boule, lui donnant une sensation de boule à neige.

Pour un autre, elle a rempli un pot avec des cannes de bonbon classiques rouges et vertes, l’a saupoudrée de neige et a collé des voitures miniatures sur le dessus – quelque chose pour les enfants.

« Je les aime tellement … », a-t-elle écrit, « et j'ai adoré les faire.







« Je vais les cacher jusqu’à Noël parce que c’est quelque chose que Rex ne pourrait PAS passer sans démolir! »

Stacey a tout fait avec les décorations cette année, la posant devant sa porte d’entrée immaculée avec son partenaire Joe Swash, Rex et ses deux garçons Zach et Leighton.

Et elle en a profité pour ceux qui ont fait face au «chagrin» en 2020.







Stacey a écrit: « Bonjour décembre … La porte d’hiver est enfin terminée. Et ce matin était la plus belle journée ensoleillée de décembre que j’aie jamais vue, alors j’ai réveillé tout le monde très tôt juste pour mettre nos tenues assorties et prendre une photo .

«Heureusement, c’était quelque chose de différent du quotidien scolaire et j’avais des calendriers de l’Avent pour les persuader qu’ils étaient à bord.

« On a l’impression que décembre vient juste d’arriver en un éclair, mais en même temps cette année a à peine ‘survolé’. Alors je voulais juste dire … C’est vraiment horrible pour tant de personnes au cours des derniers mois et ça l’est toujours difficile pour beaucoup …

« Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont lutté et pour tout le chagrin et la perte de cette année. »