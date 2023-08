Stacey Solomon étourdit dans un maillot de bain une pièce noir – avant que Joe Swash ne la jette dans la piscine en vacances en Turquie

STACEY Solomon avait l’air sensationnelle alors qu’elle continuait à profiter de son voyage en famille en Turquie avec ses enfants et son mari Joe Swash.

La star de Loose Women a profité au maximum de son temps au soleil pendant ses vacances et s’est montrée à ses fans en ligne.

staceysolomon/Instagram

Stacey Solomon a séduit dans son maillot de bain noir[/caption] staceysolomon/Instagram

Elle a montré ses courbes en tombant dans la piscine[/caption] staceysolomon/Instagram

Son mari Joe l’a jetée à l’eau alors qu’elle se douchait[/caption]

Profitant au maximum du chaud soleil turc, Stacey s’est déshabillée pour un maillot de bain noir une pièce

Elle avait l’air incroyable alors qu’elle téléchargeait une vidéo d’elle profitant d’une douche extérieure ensoleillée.

Stacey a montré ses courbes en maillot de bain alors qu’elle se tenait au bord de la piscine.

Il est rapidement devenu clair que c’était son mari Joe derrière la caméra alors qu’il faisait une farce à sa femme star de la télévision.

Apparemment inconsciente, Stacey a continué sa douche alors que Joe arrivait derrière elle et posait son pied sur son dos alors qu’il lui donnait un léger coup de pied dans la piscine en dessous d’elle.

Trébuchant, Stacey a couru sur la rampe de la piscine alors qu’elle se retournait dans une crise de rire en riant des bouffonneries de son mari.

Elle a ajouté une légende à son clip en demandant à ses fans: « Pourquoi est-ce mon mari? »

L’ancienne chanteuse de X Factor s’est envolée avec ses cinq enfants et Joe en Turquie la semaine dernière où ils ont vécu la vie de luxe.

Les trois plus jeunes enfants du couple, Rex, quatre ans, Rose, un, et Belle, née en février, sont venus faire le tour avec les « grands garçons » de Stacey – Zachary, 15 ans, et Leighton, 11 ans.

Elle est allée sur Instagram pour partager des clichés de l’avion, rayonnante malgré le chaos de voyager avec leur grande couvée.

Stacey a écrit: « Et ainsi l’aventure commence.

« Tellement excité pendant dix jours de été avec tout mon monde.

« PS les grands garçons sont là aussi ils étaient juste endormis dès que nous sommes montés dans l’avion. »

staceysolomon/Instagram

Stacey a risqué une chute alors qu’elle volait dans l’eau[/caption] staceysolomon/Instagram

La famille a été tout sourire lors de leur voyage au soleil[/caption]