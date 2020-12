Stacey Solomon et Joe Swash sont fiancés après avoir posé la question la veille de Noël.

La panéliste de Loose Women, 31 ans, s’est rendue sur son compte Instagram pour annoncer l’heureuse nouvelle.

Elle a partagé une photo de sa bague de fiançailles en diamant alors qu’elle était allongée la tête en arrière sur un arrangement floral avec un immense sourire sur son visage.

Stacey a écrit: « Pour la lune et le dos bub. Je n’ai pas de mots. »

Le couple est ensemble depuis 2015 et partage un fils d’un an appelé Rex.

Sur ses histoires, elle a révélé que Joe avait proposé quand ils sont allés se promener dans les bois avec leurs enfants.













Elle a expliqué qu’elle marchait dans les bois depuis qu’ils ont emménagé ensemble il y a deux ans.

Stacey a déclaré: « C’est mon endroit heureux. Je me perds et j’en respire chaque seconde parce que pour moi, c’est exactement ce qu’est la vie. »

La maman de trois enfants a déclaré que les « meilleurs souvenirs de sa vie » se promenaient dans les bois.









Elle a partagé des vidéos de Rex et de ses enfants plus âgés Leighton et Zachary jouant dans les bois.

Joe avait décoré un arbre de roses blanches.

« En fait, plein de chialeurs au moment où j’écris ceci, » dit Stacey.

Nous vous apporterons les dernières mises à jour sur cette nouvelle de l’actualité des célébrités.

Pour les dernières nouvelles et les dernières nouvelles, visitez Mirror.co.uk/3am.

Obtenez tous les gros titres, photos, analyses, opinions et vidéos sur les histoires qui comptent pour vous.

Suivez-nous sur Twitter @DailyMirror – le compte Twitter officiel du Daily Mirror & Mirror Online – de vraies nouvelles en temps réel.

Nous sommes également sur Facebook / dailymirror – vos actualités, fonctionnalités, vidéos et photos tout au long de la journée du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Mirror Online.